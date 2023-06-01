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Gündem “Erbakan Hoca’nın çocukları ihanet etti” diyen Karamollaoğlu’na sert çıkış
Gündem

“Erbakan Hoca’nın çocukları ihanet etti” diyen Karamollaoğlu’na sert çıkış

Yeniakit Publisher
2023-06-01 18:51:00 -
"Erbakan Hoca’nın çocukları ihanet etti" diyen Karamollaoğlu’na sert çıkış

20. dönem Zonguldak Milletvekili Saadet Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, “Çocukları, Erbakan Hocamızın emanetine ihanet etti” iddiasında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na cevap verdi.

Aydın, yaptığı açıklamada, “Rahmetlik Hocamız derdi ki Şuursuz Müslüman cihad naraları atarak yahudinin ordusuna asker olur . Hidayeti kararır, ferasetini kaybeder , batılı haktan ayıramaz olur . Aynı durum tecelli etti. Kendisini ifade etmiş adeta.” İfadelerini kullandı.

Necmettin Aydın, Karamollaoğlu’na seslenerek, “Yaptıklarına bir bak. Kılıçdaroğlu’nun resmini partiye asmak ne demek? Saadet Partisini ne hale soktuğuna bak. Kendi adını, amblemini bile milletin önüne çıkaramadın. CHP listelerinden seçilen milletvekilleri mi Milli Görüş’ü temsil edecek? Kafanı kaldır bir bak kimlerin arasındasın, arkanda, yanında kim var? Tüm islam düşmanları arkanda , terör örgütleri din düşmanları yanında. Sultan Fatih’e karşı savaşan Bizans ordusundaki amcası Orhan’dan bir farkın yok.” İfadelerine yer vererek, “Sahi kim ihanet ediyor?” sorusunu yöneltti.

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