“Erbakan Hoca’nın çocukları ihanet etti” diyen Karamollaoğlu’na sert çıkış

Aydın, yaptığı açıklamada, “Rahmetlik Hocamız derdi ki Şuursuz Müslüman cihad naraları atarak yahudinin ordusuna asker olur . Hidayeti kararır, ferasetini kaybeder , batılı haktan ayıramaz olur . Aynı durum tecelli etti. Kendisini ifade etmiş adeta.” İfadelerini kullandı.

Necmettin Aydın, Karamollaoğlu’na seslenerek, “Yaptıklarına bir bak. Kılıçdaroğlu’nun resmini partiye asmak ne demek? Saadet Partisini ne hale soktuğuna bak. Kendi adını, amblemini bile milletin önüne çıkaramadın. CHP listelerinden seçilen milletvekilleri mi Milli Görüş’ü temsil edecek? Kafanı kaldır bir bak kimlerin arasındasın, arkanda, yanında kim var? Tüm islam düşmanları arkanda , terör örgütleri din düşmanları yanında. Sultan Fatih’e karşı savaşan Bizans ordusundaki amcası Orhan’dan bir farkın yok.” İfadelerine yer vererek, “Sahi kim ihanet ediyor?” sorusunu yöneltti.