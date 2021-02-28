Erbakan hayırla yâd edildi

Türkiye’nin bu günlere gelmesinde büyük pay sahibi olan merhum Erbakan’ın kabri başında Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen anma etkinliğinde Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. Burada konuşan Erbakan’ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasını özlem ve hayırla yâd ettiklerini söyledi. Fatih Erbakan, bu yıl Erbakan’ı feraset özelliği doğrultusunda, “Dünden Bugünü Anlatan Erbakan” sloganıyla andıklarını ifade etti.



Oğlu: Erbakan büyük manevi miras



Erbakan Vakfı’nın da başkanı olan Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan’ın iş başına geldiğinde ve yetki sahibi olduğunda adalet ile bereketi tesis etmesiyle nam salan bir lider ve devlet adamı olduğunu kaydetti. Fatih Erbakan, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında her kesimden insan ‘Erbakan’ denildiği zaman ‘bolluk’ diyor, ‘bereket’ diyor, ‘adalet’ diyor, ‘refah’ diyor. Bu da bizler için en büyük bir manevi mirastır. Bizler de onun yolundan yürüyen dava erleri olarak bu istikamette ve bu manevi mirastan istifade ederek yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu. Babasının “örnek insan, örnek Müslüman, örnek mücahit ve gerçek bir dava adamı” olduğunu kaydeden Erbakan, “Cenab-ı Allah, inşallah gösterdiği yolda yürümeyi ve gösterdiği hedeflere Milli Görüş’ün ikinci 40 yılında hep birlikte ulaşmayı nasip eylesin” ifadesini kullandı. Anma etkinliğine Necmettin Erbakan’ın kızı Elif Erbakan’ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, Erbakan Vakfı İstanbul İl Başkanı Numan Balcı, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 4. kuşak torunu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, bazı partililer ile sevenleri katıldı.



Şentop: O dinin yıldızıdır



TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Erbakan’ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Burada konuşan Şentop, şunları dile getirdi: “Türkiye’ye büyük hizmetler etmiş, büyük emekler vermiştir. Hizmetleri sadece kendi yaptıklarıyla değil, yetiştirdikleri insanlarla ve Türkiye’ye sunmuş olduğu ufukla, projelerledir. Aynen isminde olduğu gibi necmüddindir, yani dinin yıldızıdır. Bu zor zamanlarda siyaset yapmanın, özellikle Milli Görüş siyaseti yapmanın çok zor olduğu bir zamanda bunu başarıyla taşımış ve Türkiye’yi bugünlere getiren bir anlayışın öncülüğünü yapmıştır. Kendisini rahmetle her zaman anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.” Şentop’a, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.



Erdoğan: Büyük ilim ve devlet adamı



Öte yandan, Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da merhum Erbakan’ın vefatı için yayınladığı mesajda şunları kaydetti: “Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.”



Mücadele verdiği Ayasofya'da anıldı



Önceki gece de merhum Erbakan, ibadete açılması için ömrünü verdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen programla anıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların yapıldığı programda konuşan Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen ve akşam namazı sonrası başlayan programda yaptığı konuşmada, “Ayasofya-i Kebir Camii’nde kendisinin vefatının 10. yıldönümünde bu Mevlid-i Şerif’i gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah’a sonsuz şükürler olsun” dedi. Programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bir süre Fatih Erbakan ve camideki görevli imam hatiplerle sohbet etti. Yatsı namazı sonrası sona eren programa Erbakan’ın ailesi, sevenleri, parti ve vakıf üyeleriyle vatandaşlar katıldı.