Erbakan anması karanlık Oda'yı rahatsız etti

Saadet Partisi, Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı nedeniyle Ankara'da bir anma programı düzenlendi. Katılan isimler arasında; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ahmet Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi isimler yer aldı.

MHP'den kimse katılmadı

Anma etkinliğine MHP'yi temsilen hiçbir ismin katılmaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yolladı

Ünma etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davetliydi. Erdoğan Erbakan'ı anma etkinliğine katılmazken, salona bir mesaj iletti.

Programa mesaj yollayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı anma programına yapmış olduğunuz nazik davetiniz için en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Vefatının 10’uncu yıl dönümünde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı bir kez daha rahmetle, özlemle yâd ediyorum.

“Yaşanabilir Türkiye” teması altında düzenlenecek etkinliklerin merhum Hocamızın fikriyatını, kişiliğini, dava aşkını, ümmet bilincini, ülkeye ve millete hizmet sevdasını anlama bakımından hayırlara vesile olasını diliyorum.

Rahmetli Erbakan Hocamız, 84 yıllık ömrüne siyasetten bilime, diplomasiden kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede sayısız başarıyı, eser ve hizmeti sığdırmış gerçekten müstesna bir şahsiyetti.

Hocamız, gerek Millî Görüş hareketinin kurucusu, gerekse 54’üncü Hükümetin Başbakanı olarak Türk siyasi tarihine damgasını vurmuştur.

Tek Parti zihniyetinin ülkemizin sosyal, siyasal ve kültürel hayatında açtığı derin yaraların giderilmesinde de Erbakan Hocamızın çok önemli rolü vardır.

Hocamız, maruz kaldığı onca hukuksuzluğa rağmen, mücadelesini demokratik zeminde yürüterek, ülkemizde sivil siyasetin güçlenmesine katkı sağlamıştır.

Kuruluşuna liderlik ettiği D-8 girişimi ile hem mevcut küresel sistemdeki çarpıklıkları gözler önüne sermiş hem de İslâm’ın adalete, hakkaniyete, barışa ve işbirliğine dayalı dünya tasavvurunu tüm insanlığın gündemine taşımıştır.

18 yıldır sürdürdüğümüz hizmet yolculuğumuzda, özellikle savunma sanayii alanında hayata geçirdiğimiz tarihi projelerde, Hocamızın gayretlerinden daima ilham aldık.

86 senelik mahzunluğun ardından Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak, Sultan Fatih’in vasiyeti yerine getirme yanında Erbakan Hocamızın en büyük hayalini de gerçeğe dönüştürdük.

Türkiye’yi, Merhum Hocamızın da uğruna ömrünü adadığı hedefleriyle buluşturana dek durmayacak, inşallah 94 ruhu ve 2053 vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamıza Allah’tan rahmet diliyor, programa iştirak eden tüm kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Oda TV'den algı operasyonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın anmada yer alması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anma için mesaj göndermesi bile Oda TV'nin fitne saçmasını engelleyemedi.

Oda TV anma programı için attığı manşeti değiştirmek zorunda kaldı.