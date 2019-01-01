Er geç başına geleceği belliydi! Hem giyip hem ağlama

Hanımların bazıları yüksek topuklu ayakkabı giymeyi marifet sanıyorlar. Maalesef bir zamanlar Çankaya'da ülkenin bir numaralı koltuğuna oturan bir zatın eşi bu açıdan topluma çok kötü örnek olmuştu. Yüksek topuk, "kemik çıkıntısı" yaptığı gibi "batık tırnak" derdine de yol açıyor. Elbette bir de bu duruma tırnağın yanlış kesilmesini eklerseniz durum hiç kaçınılmaz hale geliyor.

Böyle sosyetik ayakkabı seçimi, kötü tırnak kesimi, kiloluluk gibi sebeplerle, zavallı ayaklarınız size isyan ediyor. O halinizle gezip tozmayı marifet zannederken, birdenbire hasta ayağınızda evde bile yerinizden kalkamaz hale gelebiliyorsunuz.

Ne yapacaksınız? Ayağınızı sıkan sivri burunlu ayakkabı giymemek, rahat normal topuklu ayakkabılar tercih etmek bu tehlikelerle karşılaşmamak için ilk önlem.

Sonra tırnaklarınızı uzatmamaya ve düz olarak kesmeye ve törpülemeye özen göstermelisiniz.

Ayrıca ayaklarda zayıf kan dolaşımına sebep olan şeker hastalığı veya diğer sağlık sorunları olan kişiler batık tırnak için daha yüksek bir risk altındadır.

Nasıl tedavi ediliyor?

Batık tırnak ilerleyen bir evredeyse cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Tırnak yerinden sökülüyor (ne o afalladınız, korktunuz mu?!) ve iltihaplı doku temizleniyor. Sonra da çeşitli ilaçlarla ağrısı azaltılmaya çalışılıyor. Asgari bir hafta evde çakılıp kaldınız demektir. Ağrı sızı depreşmeleri yüzünden uyku durak da elbette zehir olacak. Bunlar neyse de, sökülen tırnağınız n'olacak? Altı yedi ay bekleyeceksiniz, yenisinin çıkması için. Başka hiç çaresi yok!

Erken fark ederseniz ne iyi

Erken dönemde teşhis edilmesi halinde öncelikle yumuşak dokuda oluşan enfeksiyondan kurtulmak için antibiyotik tedavisi başlanır. Ağızdan alınan hap ya da merhem şeklinde olabilen bu tedavi sürecinde ayak tırnağının batan kısmı pedikür konusunda uzman kişi tarafından kesilir. Ve enfeksiyon olan yer pamukla sarılır.

Rahatsızlığın belirtileri arasında; ayakta kalıcı ağrı, kızarıklık ve şişme vardır. Enfeksiyon belirtileri kızarıklık ve tırnak çevresindeki şişlik, irin drenajı ve kanlı – sulu akıntı şeklinde görülür.

Enfeksiyon belirtilerini fark ederseniz, bunun bir doktor tarafından kontrol altında tutulması başka komplikasyonlara sebep olmaması bakımından önemlidir.

Gelelim ev tedbirlerine

Ayakları günde birkaç defa ılık suda bekletmek şişme, ağrı ve hassasiyeti giderir.

Ayaklarınızı bu suda 25 ila 30 dakika boyunca bekletin.

Elma sirkesi de tırnak batmasının tedavisinde yararlıdır. Antiseptik ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Artı, onun hafif asidik doğası enfeksiyonu önler. Ilık suya bir bardak elma sirkesi ekleyin çok faydalı olur. Bu yöntemi günde 3 ila 4 defa tekrar edin. İltihaplanmayı önleyin.

(Keşke bunu sağlıklı ayakları olanlar da gün aşırı yapsa. En iyi ayak bakım usulüdür ve rahatlatır, dinlendirir.)

Ayakları sıcak suda beklettikten sonra kurulayın. Sonra tırnak ile deri arasına elma sirkeli pamuk tamponu yaparak ağrıyı dindirebilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.

Bunu yaparken dikkatli bir şekilde bir cımbız yardımı ile batık tırnağı (şekildeki gibi) hafifçe kaldırın. Tırnak ve cilt arasına pamuğu yerleştirin.

Başlangıçta, biraz ağrı görülebilir, ama bu ağrı çabuk azaltacaktır. Ayrıca pamuğu çok ileri itmeye çalışmayın. Üzerini bir bandaj ile örterek birkaç saat bekletin, sonra çıkarın.

Zerdeçal da olabilir

Bir miktar hardal yağına yarım çay kaşığı zerdeçal tozu katın ve karıştırarak bir maske hazırlayın. Etkilenen noktayı bu maske ile kaplayın ve üzerini bir bandaj ile örtün. Bu yöntemi birkaç gün boyunca, günde 2 ya da 3 kez tekrarlayın.