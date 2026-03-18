Bayram çikolataları liselilerden! Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor

Okul müdürü Naim Haskioğlu, atölyedeki mesleki çalışmaların öğrencilere katkı sağladığını söyledi. Çikolataların tüketiciler tarafından ilgi gördüğünü dile getiren Haskioğlu, şöyle konuştu: "Ramazan Bayramı'ndan dolayı vatandaşlarımızın çok ciddi talebi var. Bu anlamda üretim kapasitemizi artırdık. Meslek liselerinin güçlü teknik altyapısı sayesinde vatandaşlarımıza sağlıklı ürünler sunmayı amaçlıyoruz. Ürettiğimiz çikolataların kalitesi oldukça yüksek, en önemlisi de hijyenik ve steril koşullarda hazırlanıyor." Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenlerinden Gizem Doğru, öğrencilerin çikolatanın hazırlanmasından paketlenmesine kadar tüm süreçte görev aldığını belirtti. Çeşidine göre kilogramı 1000 ila 1500 lira arasında satılan çikolatalardan yılda yaklaşık 500 kilogram ürettiklerini anlatan Doğru, "Amacımız sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve donanımda öğrenciler yetiştirmek. Öğrencilerimiz ürettikleri çikolataların satışını yaptıkları için mesleki özgüvenleri gelişiyor." dedi.