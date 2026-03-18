  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayram çikolataları liselilerden! Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor Tarihin akışını değiştiren gemi! Nusret Mayın Gemisi’nin bilinmeyen kazası ortaya çıktı Trump ve Siyonist şebekenin alçak suikastinin detayları belli oldu! İran’ın kilit ismi Laricani'yi böyle katletmişler 43 ilin tek geçiş güzergahı Kilit kavşakta bayram trafiği Altın piyasasında nefesler tutuldu! İslam Memiş’ten küresel baronlara karşı altın uyarısı! Mutfağın kahramanı! Meğer bu kadar doğal dopingmiş: sadece bir tane yiyenin vücudu bayram ediyor Yaşamın tüm yapı taşları bulundu: Uzayda heyecan veren keşif... Beş nükleobaz! 15 bin gıda kolisi ve 40 bin iftar Kızılay Kara Kıta'yı fethetti
Eğitim
6
Yeniakit Publisher
Bayram çikolataları liselilerden! Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bayram çikolataları liselilerden! Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor

Hatay’da meslek lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesi çikolata üretimini artırdı. Ürünler satışa sunulurken öğrenciler hem deneyim kazanıyor hem de gelir elde ediyor...

#1
Foto - Bayram çikolataları liselilerden! Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi atölyede üretime hız verdi.

#2
Foto - Bayram çikolataları liselilerden! Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hem mesleki deneyim kazanıyor hem de satıştan gelir elde ediyor. Samandağ ilçesindeki okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı'nda eğitim gören 49 öğrenci, yaklaşan bayramda ağızları tatlandırmak için atölyede el birliğiyle çalışıyor. Öğretmenler eşliğinde farklı içeriklerde çikolata yapan liseliler, paketledikleri ürünleri tüketime hazır hale getiriyor.

#3
Foto - Bayram çikolataları liselilerden! Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor

Çikolatalar, "Züha" markasıyla okulun sosyal medya hesabı ve bazı marketler aracılığıyla satışa sunuluyor. Atölyedeki üretim sayesinde mesleki deneyim kazanan liseliler, çikolataların satışından gelir elde ediyor.

#4
Foto - Bayram çikolataları liselilerden! Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor

Okul müdürü Naim Haskioğlu, atölyedeki mesleki çalışmaların öğrencilere katkı sağladığını söyledi. Çikolataların tüketiciler tarafından ilgi gördüğünü dile getiren Haskioğlu, şöyle konuştu: "Ramazan Bayramı'ndan dolayı vatandaşlarımızın çok ciddi talebi var. Bu anlamda üretim kapasitemizi artırdık. Meslek liselerinin güçlü teknik altyapısı sayesinde vatandaşlarımıza sağlıklı ürünler sunmayı amaçlıyoruz. Ürettiğimiz çikolataların kalitesi oldukça yüksek, en önemlisi de hijyenik ve steril koşullarda hazırlanıyor." Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenlerinden Gizem Doğru, öğrencilerin çikolatanın hazırlanmasından paketlenmesine kadar tüm süreçte görev aldığını belirtti. Çeşidine göre kilogramı 1000 ila 1500 lira arasında satılan çikolatalardan yılda yaklaşık 500 kilogram ürettiklerini anlatan Doğru, "Amacımız sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve donanımda öğrenciler yetiştirmek. Öğrencilerimiz ürettikleri çikolataların satışını yaptıkları için mesleki özgüvenleri gelişiyor." dedi.

#5
Foto - Bayram çikolataları liselilerden! Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor

Atölyede çalışan öğrencilerden Fırat Fırıncıoğulları, tüketicilere kaliteli ve zengin tatlar sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Dubai çikolatası, lotus dolgulu, fındık kremalı ve latte dolgulu çeşitlerimiz var. Haftanın belirli günlerinde atölyede üretim yaparak hem deneyim kazanıyor hem de harçlığımızı çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı. Fırıncıoğulları, mezun olduktan sonra çikolata ve pasta ürünleri satabileceği kafeterya açmayı hedeflediğini söyledi. Ezgi Hüzmeli de eğitim gördüğü bölümün kendisine önemli deneyimler kazandırdığını, gelecekte pastane işletmeyi istediğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küfürbaz Fatih döndü! ‘İnşallah İlber Hocana kavuşursun’ dileklerine böyle cevap verdi
Gündem

Küfürbaz Fatih döndü! ‘İnşallah İlber Hocana kavuşursun’ dileklerine böyle cevap verdi

Eski Türkiye’de mütedeyyinleri aşağılayıp muhafazakârlara sövmeyi alışkanlık hâline getirmesiyle hafızalara kazınan CHP tetikçisi Fatih Alta..
İran’dan Trump’a sürpriz karşılığı! "Bizimkileri bekle"
Dünya

İran’dan Trump’a sürpriz karşılığı! "Bizimkileri bekle"

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemu’l-Enbiya Karargâhı Komutanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump’a sert sözlerle yüklendi...
Türkiye devreye girdi! Operasyon durdu
Dünya

Türkiye devreye girdi! Operasyon durdu

Pakistan; Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebiyle Afganistan operasyonlarını geçici olarak durdurdu.

Tel Aviv bu kez fena vuruldu! Tel Aviv karanlığa gömüldü: Ağır kayıplar bildiriliyor
Gündem

Tel Aviv bu kez fena vuruldu! Tel Aviv karanlığa gömüldü: Ağır kayıplar bildiriliyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ABD ve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybet..
Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu
Ekonomi

Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu

Petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmek amacıyla, ABD limanları arasında mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin ..
Erdoğan'dan Siyonist Yahudilere: 'Vadedilmiş topraklar hezeyanı...'
Dünya

Erdoğan'dan Siyonist Yahudilere: 'Vadedilmiş topraklar hezeyanı...'

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında gazeteci ve yazarlarla bir araya gelerek bölgedeki gelişmelere dair açı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23