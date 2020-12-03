Epsom (İngiliz) tuzu nasıl kullanılır? Epsom tuzunun faydaları nelerdir?

Epsom Tuzu, (İngiliz tuzu) doğal yollar ile oluşan magnezyum sülfat bileşimi bir mineraldir. İngiltere’de doğal kaynaklarda kendiliğinden oluşan Epsom tuzu, teknik açıdan tuz sayılmamaktadır.

Acı bir tuz olarak adlandırılan Epsom tuzu birçok güzellik, ev ve bahçecilikle ilgili kullanımın yanı sıra çok sayıda sağlık yararına sahiptir. Şeffaf toz görünümü ile normal tuza ben­zemektedir. Acı ve nahoş tatlıdır.

Epsom tuzu nasıl kullanılır?

Epsom tuzu güzellik ve sağlık alanlarında çok önemli bir yer tutar. Faydalarından yararlanma­nın en iyi yolu banyo yapmaktır. Bu tuzun cilt üzerinde emildiği ve olumlu yönde çok fazla faydası olduğu bilimsel çalışmalar sonu­cunda kanıtlanmıştır.

İnsan vücuduna magnezyum sülfatın 325 enzimin düzenlenmesi ve çalışmasını sağlarken içeriğin­deki sülfatın besinlerin emilmesini ayrıca vücutta biriken zehirli tok­sinlerin dışarıya atılması sağladığı bilinmektedir. Epsom tuzunun kas ağrılarında, cilt bakımında, sinir sisteminde, vücutta biriken zehirli toksinleri atmak, stresi yok etmek gibi bir çok problemleri epsom tuzu ile yapılan banyo sonucunda ortadan kaldırdığı bilinmektedir.

Uzmanlar araştırmalar sonu­cunda haftada en az üç gün ep­som tuzu ile banyo yapılmasının kişinin kendisini daha enerjik ve daha iyi hissetmesi bakımından faydalı olacağını söylerler.

Cilde bir kozmetik olarak uygulanabilir ve de müsil olarak ağızdan da alınabilir.

Epsom tuzunun faydaları nelerdir?

Uyku ve stresi düzenler

Uyku ve stres yönetimi için magnezyum seviyesi insan vücudunda çok büyük bir önem arz etmektedir. Magnezyum eksikliği bulunan insanlarda uyku düzensizliği ve yetersizliği saptanmıştır. Ancak magnezyumun da fazlasının zarar olduğu unutulmamalıdır. Epsom tuzu, sıcak suda çözündüğü zaman cilt tarafından emilmektedir. Tuzdaki magnezyum serotonin salgılanmasını arttırır ve böylece beyne rahatlama sinyalleri gönderilir. Ayrıca hücrelerde ATP üretimini arttırdığı için enerji düzeyinizin de artmasını sağlar. Epsom tuzu ile haftada 3 defa banyo yapmak sizi daha iyi gösterecektir ve enerji verecektir. Magnezyum iyonları rahatlama sağlar ve böylece rahatsızlıklar da azalırlar. Uykuyu iyileştirir, konsantrasyonu arttırır, kaslara yardımcı olur ve sinirlerin doğru çalışmasını sağlarlar.

Sindirime iyi geliyor

Haberimizin başında da epsom tuzunun kabızlığa ve sindirim sıkıntılarına iyi geldiğinden bahsettik ayrıntılı olarak incelemek gerekirse magnezyum, bağırsak hareketlerini destekler, kolona su çektiği için yardımcı olur.

Ağrılara iyi gelir

Epsom tuzu ağrıların azaltılması için doğal bir çözümdür çünkü kaslara, bronşiyal astıma iyi gelir, inflamasyonları, migren ve baş ağrılarını azaltır. Ayrıca doğum sonrası kesiklerin iyileşmesinde de kullanılmaktadır. Epsom tuzunu sıcak suyla karıştırarak bir macun elde edebilir ve bu karışım ağrılı bölgelere sürülebilir.

Kas ve sinirlere destek olur

Burkulma ve yaralanmaları tedavisinde kullanılır ve kasları gevşemesine yardımcı bir tedavi aracıdır. İki bardak epsom tuzu eklenen suda 10 dakika beklenir.

Tırnak mantarı ve ayak kokusunu giderir

Ayaklar bir bardak epsom tuzu eklenen ılık suda bekletilir. Bu sayede hem ayak bakımı yapılır hem de genel bir rahatlama sağlanır.

Enfeksiyonu gidericidir

Bedendeki enfeksiyonu gidermek için bir şifa kaynağıdır. bir kaba su doldurularak içine 3 yemek kaşığı Epsom tuzu eklenir. Bu suda ayaklar 30 dakika bekletilir. Suyun sıcaklığı ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur, suyun sıcaklığı ayakların dayanabileceği kadar sıcak olmalıdır.

Deri döküntülerine iyi gelir

Deri döküntüleri için, bir yemek kaşığı zeytinyağı ile bir tatlı kaşığı Epsom tuzunu karıştırarak ıslak deri bu karışımla ovulur ve durulanır.