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Epsilon ve ORIS Telekom’dan Türkiye için işbirliği

Bulut tabanlı küresel bağlantı ve iletişim hizmeti sağlayıcısı Epsilon,Türkiye’de dağıtımını gerçekleştirmek üzere telekom sağlayıcısı ORIS Telekom ile ortaklık yapacağını açıkladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:59
Epsilon ve ORIS Telekom’dan Türkiye için işbirliği

Bulut tabanlı küresel bağlantı ve iletişim hizmeti sağlayıcısı Epsilon,Türkiye’de dağıtımını gerçekleştirmek üzere telekom sağlayıcısı ORIS Telekom ile ortaklık yapacağını açıkladı.



Bulut tabanlı küresel bağlantı ve iletişim hizmeti sağlayıcısı Epsilon, ödüllü yazılım tanımlı ağ (SDN) platformu Infiny by Epsilon’un Türkiye’de dağıtımını gerçekleştirmek üzere telekom sağlayıcısı ORIS Telekom ile ortaklık yapacağını açıkladı. Ortaklık sözleşmesine göre; bölgenin en çeşitli bağlantılara sahip, operatörden bağımsız tesislerinden birisi olan İstanbul’daki TI Sparkle veri merkezinde ortak Bulunma Noktası (PoP) kurulumunu da içerdiği kaydedildi.



Yapılan bilgilendirmede; ORIS Telekom, yeni uluslararası markası ORIS Global Networks altında Infiny platformunu beyaz etiketle sunacak, Türkiye’deki ve dünyadaki müşterilerine talep üzerine bağlantı sağlayacak. SDN platformu, 220’den fazla veri merkeziyle, büyük bulut hizmeti sağlayıcılarıyla (CSP), internet santralleriyle (IX) ve ağlarla Epsilon’un taşıyıcı sınıfı omurgası üzerinden bağlantı sağlayacak. Ayrıca, TI Sparkle veri merkezindeki PoP, hem Epsilon’un, hem de ORIS Telekom’un müşterileri ve ortakları için artan bağlantı seçenekleri sunacak.



Epsilon’un CEO’su Jerzy Szlosarek, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "ORIS Telekom ile olan ortaklığımız sayesinde Infiny, dünyanın en hızla büyüyen ileri teknoloji merkezlerinden birisi olacaktır. Türkiye, Avrupa’dan Orta Doğu’ya bir ağ geçididir ve bu ortaklık, SDN platformumuzun küresel erişimini ve ölçeklenebilirliğini göstermektedir. ORIS Telekom, Infiny ile Türkiye’deki müşterilerine tek bir platformdan talep üzerine bağlantı sağlayacak. Infiny, büyüyen bir SDN platformudur ve bu platformun avantajlarını Türkiye’deki işletmelere sunmak üzere ORIS Telekom ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.



ORIS Telekom’un CEO’su Mert Tuncel de ortaklık ile ilgili "Epsilon ile müşterilerimize benzersiz hizmet kapasitesi sunarak Türkiye pazarındaki işletmemiz için yeni rekabetçi bir avantaj oluşturduk. SDN’yi çözümlerimiz arasına dahil etmek, yerli ve yabancı müşterilerimizin daha fazla ihtiyacına yanıt vermek bizim için bir fırsat" ifadelerini kullandı.



ORIS Global Networks projesi Strateji Danışmanı Koray Oskay, ORIS Telekom’un Infiny ile çevik ve etkin bir ağ sağlayarak Türk işletmelere sorunsuz dijital deneyim yaşatacağını ifade ederek sözlerine şunları ekledi: "Müşterilerin bağlantı kurması, hizmetlerini ve uygulamalarını iyileştirmesi için hizmetlerimizi küresel çapta ve yenilikçi bir şekilde genişletiyoruz. Bu, tüm ortak işletmeler için pazarda atılmış çok büyük bir adımdır".

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:59
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