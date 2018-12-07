Epilepsi “ünlü hastalığı”



Halk arasında ''Sara'' olarak bilinen epilepsinin başlıca belirtisi tekrarlayan nöbetler.. Bu durum, her yaşta ve cinsiyette görülebiliyor..

Epilepsi nöbeti beyin fonksiyonlarında kısa süreli bozukluğa bağlı. Nöbetler, beyin hücrelerinde geçici ve anormal elektrik sinyali yayılması sonucu ortaya çıkmakta.. Epilepsinin ne olduğunu anlayabilmek için beyni bir bilgisayar gibi düşünmekte yarar vardır. Beyin hücreleri de bilgisayar parçaları gibi birbirleri ile bağlantılıdır ve haberleşmek için küçük elektriksel uyaranlar kullanırlar. Bazen beyinde normal olmayan bir elektriksel aktivite oluşur ve bu olay çocuğun nöbet geçirmesine sebep olur.

Beyne ait gelişim bozuklukları, tümörler, beyin kanaması, beyinde hasara sebep olabilecek enfeksiyonlar ve daha birçok etken epilepsi hastalığının ortaya çıkmasına sebep..

Epilepsi hastası karşımıza nöbet geçirerek gelmez. Arada bir nöbet geçirir, bize anlatır. Şuur kaybı olduğu için yakınları bilgi verir.

Fakat anlatılan genelde yeterli değildir. EEG denilen elektro fizyolojik bulgu gerekir. Hekimler hastaları hem kamerayla hem de EEG ile izler. Böylece rahatsızlığın beynin hangi bölgesinden kaynaklandığını söyler.

Bir de yalancı nöbet denilen ruhî kökenli nöbetler var.

Dirençli epilepside son çare cerrahi yöntem..

Dirençli olmayan epilepside en önemli tedavi yöntemi ilaç.. Hastanın ilaçlarını düzenli olarak kullanması önemli..

Epilepsinin hastayı hayattan koparmaması gerek..

Hastalık doğuştan da ortaya çıkabilir, 65 yaşından sonra da. Toplumun her kesiminde epilepsi hastası var. Her 100 kişiden birinde bu rahatsızlığa rastlanıyor. Türkiye'de 700 bin epilepsi hastasının olduğu tahmin ediliyor. Bu da neredeyse bir büyükşehirin nüfusuna eşit.

Epilepsi hastalığıyla mücadelede ve ilköğretim çağındaki hastaların toplum içinde güven kazanmasında, resim yapmanın önemli bir etkisi var.