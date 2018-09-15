EPDK’dan sanayiciye önemli destek!

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) sanayicinin doğalgaza erişiminin kolaylaştırılması açısından önemli bir düzenleme yapıldı. 13 Eylül tarihinde yapılan kurul toplantısında kabul edilen düzenleme ile Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) talebi halinde, doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından OSB’lerin içerisinde doğalgaz altyapısı kurulacak ve dağıtım faaliyeti yapılacak. Düzenlemeyle birlikte, sanayicinin OSB’lere yatırım yapması kolaylaşacak ve sanayicinin rekabet gücü artmış olacak.