0553 313 94 23

EPDK’dan sanayiciye önemli destek!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, sanayicinin OSB’lere yatırım yapması kolaylaştıracak ve sanayicinin rekabet gücünü artıracak bir düzenleme yapıldı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:43
EPDK’dan sanayiciye önemli destek!

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) sanayicinin doğalgaza erişiminin kolaylaştırılması açısından önemli bir düzenleme yapıldı. 13 Eylül tarihinde yapılan kurul toplantısında kabul edilen düzenleme ile Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) talebi halinde, doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından OSB’lerin içerisinde doğalgaz altyapısı kurulacak ve dağıtım faaliyeti yapılacak. Düzenlemeyle birlikte, sanayicinin OSB’lere yatırım yapması kolaylaşacak ve sanayicinin rekabet gücü artmış olacak.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 12:43
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  2. Organize Sanayi Bölgeleri(OSB)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'deki Müslümanlardan Erdoğan'ın çağrısına destek
    1. ABD'deki Müslümanlardan Erdoğan'ın..
    2. İBB'den toplu ulaşım kararı!
    3. Kılıçdaroğlu'nun korumaları kaza geçirdi
    4. Jandarma ekipleri 27 düzensiz göçmeni..
    5. Rakamlar açıklandı, otomotiv üretimi..
    6. Beşiktaş'ta kritik kongre sona erdi
    7. İBB'den toplu ulaşımda zam kararı!
    8. İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu!
    9. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    10. Erdoğan’dan kur oyununa ve..
    11. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    12. EPDK’dan sanayiciye önemli destek!
    13. Fener Rum Patrikhanesi artık..
    14. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır..
    15. Fenerbahçe mi Konyaspor mu?
    16. Antalya'ya havadan 10 milyon turist..
    17. Sancaktepe’da başarı gelenek haline..
    18. Avrupa'da İran Büyükelçiliğine saldırı
    19. Uzman Erbaş olmak için gittiği..
    20. İtalya'da YPG/PKK'ya operasyon!
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’