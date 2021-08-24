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Ekonomi EPDK’dan pompa ve tabela fiyatı uyumsuz bayilere inceleme
Ekonomi

EPDK’dan pompa ve tabela fiyatı uyumsuz bayilere inceleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt bayilerince tabelaya yazılan fiyat ile pompa fiyatının birbirini tutmadığına yönelik iddialar üzerine harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 16:58:00 -
EPDK’dan pompa ve tabela fiyatı uyumsuz bayilere inceleme

Kurum tarafından bütün bayiler uyarıldı. Ayrıca pano ve pompa fiyatı arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde gereken adımların hızla atılacağı bildirildi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, uyarılan bayilerin aynı hatayı tekrar etmeleri halinde kapılarına 2 ay süreyle kilit vurulacağını ifade etti Tüketicilerin en etkili denetçiler olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: “Onlardan gelecek her şikâyet bizim için çok değerli. 13 binden fazla bayi yurt çapında hizmet veriyor. Yasal düzenlemelere aykırı ve gayri ahlaki yollara başvuranları el birliğiyle sektörümüzden temizleyeceğiz. Biz bunu yalnızca fiyat tabelası üzerinden basit bir algı oyunu ya da gayri ahlaki bir pazarlama kurnazlığı olarak görmüyoruz. Bu, aynı zamanda göz göre göre tüketicilerimizi kandırarak haksız kazanç elde etme girişimidir. Derhal inceleme başlattık. 13 bin bayi arasında sayısı 3-5 de olsa kimsenin sektörümüze böyle bir leke sürmesine izin vermeyeceğiz. Böyle kötü niyetli istasyon işletmecileri ya kendilerini düzeltecek ve etik şekilde hizmet verecek ya da sektörümüzde kendisine yer bulamayacak.”

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