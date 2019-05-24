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EPDK’dan "kar marjı" açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu bildirerek, akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayileri arasındaki kar marjlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

24 Mayıs 2019 Cuma 17:45
EPDK’dan "kar marjı" açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu bildirerek, akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayileri arasındaki kar marjlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.


EPDK tarafından bugün medyada çıkan haberlerle ilgili yapılan açıklamada, "Bugün medyada yer alan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayileri arasında kar marjlarına yönelik çalışmasını tamamladığı ve yüzde 55 oranında dağıtım şirketinin, yüzde 45 oranında bayiinin pay almasının benimsendiği haberi tamamen asılsızdır. EPDK konu ile ilgili çalışmasını sürdürmektedir ve söz konusu çalışmanın nihai hali sektörün görüşüne önümüzdeki günlerde açılacaktır. Sektörümüzün ve kamuoyunun bu tip kaynağı belirsiz haberlere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz" denildi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 17:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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