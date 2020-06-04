EPDK, fiyatlardaki dengesizliğe ‘dur’ dedi
Akaryakıt fiyatlarında 17-25 kuruş arasında indirime gidildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştüklerini belirterek, yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17-25 kuruş arasında indirime gidildiğini açıkladı.
Yılmaz, “Bu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılacak” dedi. Yılmaz, EPDK’nin akaryakıt fiyat hareketlerini yakından takip etmeye devam edeceğini söyledi. Yılmaz, ayrıca lisanslı bir bayiden alınan akaryakıtın tüketicinin aracında soruna sebep olması halinde zararın ilgili şirket tarafından tazmin edilmek zorunda olduğunu ve tüketicilerin ilgili faturayla EPDK’ye başvurabileceğini sözlerine ekledi.