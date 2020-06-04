EPDK, fiyatlardaki dengesizliğe ‘dur’ dedi

Yılmaz, “Bu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılacak” dedi. Yılmaz, EPDK’nin akaryakıt fiyat hareketlerini yakından takip etmeye devam edeceğini söyledi. Yılmaz, ayrıca lisanslı bir bayiden alınan akaryakıtın tüketicinin aracında soruna sebep olması halinde zararın ilgili şirket tarafından tazmin edilmek zorunda olduğunu ve tüketicilerin ilgili faturayla EPDK’ye başvurabileceğini sözlerine ekledi.