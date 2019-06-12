EPDK Başkanı Yılmaz’ın acı günü
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın vefat eden babası Türkmen Yılmaz’ın cenazesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı törenle toprağa verildi.12 Haziran 2019 Çarşamba 12:11
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın vefat eden babası Türkmen Yılmaz’ın cenazesi, Gaziantep’in Nizip ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine EPDK Başkanı Yılmaz, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile vatandaşlar katıldı.
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