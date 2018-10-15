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EPDK Başkanı Yılmaz: Döviz bazlı teşvik artık olmayabilir

EPDK Başkanı Yılmaz, yenilenebilir kaynaklarda yatırım yapılabilirliğin arttığını belirtti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 08:34
EPDK Başkanı Yılmaz: Döviz bazlı teşvik artık olmayabilir

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında ve diğer bazı alanlarda uygulanan yatırımların, döviz bazlı teşvike bağlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte imkânlar, daha da olumlu yönde değişiyor. Artık döviz bazlı teşviklerin olacağını düşünmüyorum. Yatırımcının şimdiden önünü görebilmesi açısından konuyla ilgili detayların belirlenmesi, piyasaya ve yatırımcıya olumlu etki sağlayacak. Bununla ilgili de zaten kuruluşlarımız çalışıyor” diye konuştu.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 08:34
  1. epdk

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