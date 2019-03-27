EPAL palet havuzu bu yıl Türkiye’de de kurulacak

Dünyanın en yaygın ahşap palet organizasyonu olan EPAL (Avrupa Palet Birliği) Türkiye Ulusal Komitesi, Türkiye’de palet havuzu kurma çalışmalarına hız verdi. TEPAL Başkanı İsmet Kurutaç, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de palet havuzu kurulması halinde, bir paletin defalarca kullanılabileceğini, bu sayede firmaların lojistik maliyetlerinin azalacağını ve daha az ağaç kesileceğini söyledi.

TEPAL Başkanı ismet Kurutaç yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye’de palet havuzu kurulması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye’de bugüne kadar bir palet havuzu kurulmadığı için piyasada ağırlıklı olarak tek kullanımlık ahşap paletler ile taşımacılık yapıldığını söyleyen İsmet Kurutaç, “Türkiye’de ağırlıklı olarak tek kullanımlık paletler üretiliyor. Bu paletler ilk taşıma sonrasında ya çöpe gidiyor ya da sunta fabrikaları için ham madde oluyorlar. EPAL paletler ise tamir edilmeden en az 7 kez, lisanslı firmalar tarafından tamir edildiklerinde ise 20 kez kullanılabiliyorlar. Havuz Sistemini kurup, bir paleti defalarca döndürerek tekrar, tekrar kullanılmasını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’de EPAL palet havuzu kurmak için biri Antalya’da diğeri de İstanbul’da olmak üzere iki tane çalıştay düzenlediklerini söyleyen İsmet Kurutaç, nisan ayında yine İstanbul’da üçüncü çalıştayı düzenleyip bu yıl içinde sonuca ulaşmayı istediklerini vurguladı. Başkan Kurutaç, “Palet havuzunu kurmayı başardığımızda, palet kullanan firmaların lojistik maliyeti düşecek. Çünkü aynı paleti defalarca kullanabilecek. Bu sayede ormanlarımızı da korumuş olacağız” dedi.

EPAL paletlerin Türkiye’de EPAL’den lisans alan firmalar tarafından üretildiğine vurgu yapan İsmet Kurutaç, “Biz yerli üretim yapıyoruz. Üyelerimizin ürettiği paletler tüm dünyada geçerli kalite standartlarına sahiptir. Yani bizim paletlerimiz ilke dünyanın her yerine sorunsuz ihracat yapabilirsiniz” diye konuştu.

İsmet Kurutaç, Avrupa’da yaygın olan havuz sistemi sayesinde ahşap paletlerin ekonomik hâle geldiğinin altını çizerek, Türkiye’de de havuz sistemi kurulduğunda dünyanın en büyük palet havuzuna sahip olan EPAL ile entegre hale geleceklerine dikkat çekti. Kurutaç, bu sistemde EPAL paletlerin, bütündünyadaki uluslararası partnerler ile sorunsuzca değiştirebildiğini söyledi. Böylece nakliye, ambalajlama ve depolama maliyetlerinin azaldığını ifade deden İsmet Kurutaç, EPAL havuz sisteminin, palet üreticileri ve paydaşlarının yer aldığı, ekonomik değer sunan bir sistem olduğunu belirterek, “Sistem, satın alınan paletlerin değişimini esas alıyor. Havuz sistemi içinde en başta lisanslı EPAL palet üreticileri, lisanslı tamirci ve depo merkezleri, ana müşteriler, marketler, bayiler ve ihracat kanadı yer alıyor. Üyemiz olan üretici firmalar, tamirci ve depo merkezleri imal ettikleri paletleri müşterilerine satıyor. Müşterilerimiz de bunları bayiler ve marketlerle olan ticarî ilişkilerinde kullanıyorlar. Paletler tamir edilmek üzere yeniden tamirci firmalara geri dönüyor. Sistem bu sayede sıkıntısız çalışıyor” dedi.