0553 313 94 23

EPAL palet havuzu bu yıl Türkiye’de de kurulacak

Dünyanın en yaygın ahşap palet organizasyonu olan EPAL (Avrupa Palet Birliği) Türkiye Ulusal Komitesi, Türkiye’de palet havuzu kurma çalışmalarına hız verdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:45
EPAL palet havuzu bu yıl Türkiye’de de kurulacak

Dünyanın en yaygın ahşap palet organizasyonu olan EPAL (Avrupa Palet Birliği) Türkiye Ulusal Komitesi, Türkiye’de palet havuzu kurma çalışmalarına hız verdi. TEPAL Başkanı İsmet Kurutaç, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de palet havuzu kurulması halinde, bir paletin defalarca kullanılabileceğini, bu sayede firmaların lojistik maliyetlerinin azalacağını ve daha az ağaç kesileceğini söyledi.


TEPAL Başkanı ismet Kurutaç yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye’de palet havuzu kurulması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye’de bugüne kadar bir palet havuzu kurulmadığı için piyasada ağırlıklı olarak tek kullanımlık ahşap paletler ile taşımacılık yapıldığını söyleyen İsmet Kurutaç, “Türkiye’de ağırlıklı olarak tek kullanımlık paletler üretiliyor. Bu paletler ilk taşıma sonrasında ya çöpe gidiyor ya da sunta fabrikaları için ham madde oluyorlar. EPAL paletler ise tamir edilmeden en az 7 kez, lisanslı firmalar tarafından tamir edildiklerinde ise 20 kez kullanılabiliyorlar. Havuz Sistemini kurup, bir paleti defalarca döndürerek tekrar, tekrar kullanılmasını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.


Türkiye’de EPAL palet havuzu kurmak için biri Antalya’da diğeri de İstanbul’da olmak üzere iki tane çalıştay düzenlediklerini söyleyen İsmet Kurutaç, nisan ayında yine İstanbul’da üçüncü çalıştayı düzenleyip bu yıl içinde sonuca ulaşmayı istediklerini vurguladı. Başkan Kurutaç, “Palet havuzunu kurmayı başardığımızda, palet kullanan firmaların lojistik maliyeti düşecek. Çünkü aynı paleti defalarca kullanabilecek. Bu sayede ormanlarımızı da korumuş olacağız” dedi.


EPAL paletlerin Türkiye’de EPAL’den lisans alan firmalar tarafından üretildiğine vurgu yapan İsmet Kurutaç, “Biz yerli üretim yapıyoruz. Üyelerimizin ürettiği paletler tüm dünyada geçerli kalite standartlarına sahiptir. Yani bizim paletlerimiz ilke dünyanın her yerine sorunsuz ihracat yapabilirsiniz” diye konuştu.


İsmet Kurutaç, Avrupa’da yaygın olan havuz sistemi sayesinde ahşap paletlerin ekonomik hâle geldiğinin altını çizerek, Türkiye’de de havuz sistemi kurulduğunda dünyanın en büyük palet havuzuna sahip olan EPAL ile entegre hale geleceklerine dikkat çekti. Kurutaç, bu sistemde EPAL paletlerin, bütündünyadaki uluslararası partnerler ile sorunsuzca değiştirebildiğini söyledi. Böylece nakliye, ambalajlama ve depolama maliyetlerinin azaldığını ifade deden İsmet Kurutaç, EPAL havuz sisteminin, palet üreticileri ve paydaşlarının yer aldığı, ekonomik değer sunan bir sistem olduğunu belirterek, “Sistem, satın alınan paletlerin değişimini esas alıyor. Havuz sistemi içinde en başta lisanslı EPAL palet üreticileri, lisanslı tamirci ve depo merkezleri, ana müşteriler, marketler, bayiler ve ihracat kanadı yer alıyor. Üyemiz olan üretici firmalar, tamirci ve depo merkezleri imal ettikleri paletleri müşterilerine satıyor. Müşterilerimiz de bunları bayiler ve marketlerle olan ticarî ilişkilerinde kullanıyorlar. Paletler tamir edilmek üzere yeniden tamirci firmalara geri dönüyor. Sistem bu sayede sıkıntısız çalışıyor” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen hükümetinden BAE'ye karşı sesler yükseliyor
    1. Yemen hükümetinden BAE'ye karşı sesler..
    2. Maltepe'de TIR parkında top mermisi..
    3. Otoyol gişesine çarpan otomobil alev..
    4. Eski Interpol Başkanı Mıng Çin..
    5. "Türkiye'yi güneyinden ve Türkiye'yi..
    6. Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak?..
    7. Teröristler köşeye sıkıştı!
    8. Deniz Baykal son dakika durumu nasıl |..
    9. Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK..
    10. UITT Ukrayna Turizm Fuarı başladı
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    12. e-YDS başvuruları başladı
    13. Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu’da
    15. Muhtar adayı Kapankaya kapı kapı..
    16. Başkan Kayda “Salihli’nin dertlerine..
    17. Petrol Ofisi, otomotiv sektörünü..
    18. Merdivenlere oturup hep birlikte kitap..
    19. Musabeyli’de traktör devrildi: 1 ölü
    20. Seçer: "Taş binaya gidiyoruz"
    21. Çakal Carlos dün ve bugünü yazdı!..
    22. Suriyeli ebeveynlere yönelik eğitimde..
    23. Üzümün başkentinde bağlar göz verdi,..
    24. Ergani’de kitap okuma etkinliği
    25. Bakanlık'tan Deniz Baykal açıklaması
    26. PKK'nın ağır topları vurulmuştu.....
    27. Turgutlu’nun Cumhuriyet Mahallesi’ne..
    28. Litvanya’dan son Sovyet savunma..
    29. En genç roman yazarı Rana Demiriz..
    30. Sağlık Bakanı Koca’dan Deniz Baykal’a..
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!