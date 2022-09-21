Enver Aysever'den Osmanlı açıklaması! Ermeni sözleri ise daha beter
Tele1'de yayınlanan 'gündeme not' programının sunucusu Enver Aysever, Osmanlı torunu olmadığını ve 1915'te Ermenilere büyük zulüm yapıldığını söyledi.
Tele1'de yayınlanan 'gündeme not' programının sunucusu Enver Aysever, Osmanlı torunu olmadığını ve 1915'te Ermenilere büyük zulüm yapıldığını söyledi.
Tele1'de program yapan Enver Aysever, Osmanlı torunu değil, Cumhuriyet çocuğu olduğunu söyledi.
'Ermenilere zulmedildi'
Aysever hızını alamayarak, "1908'deki büyük devrimin ardından yeniden bir ricat oldu. Çok acı olaylardan bir tanesi 1915 yılında Ermenilere yapılan zulüm oldu. 6-7 Eylül olaylarını kabul etmeliyiz." dedi.