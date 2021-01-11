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Gündem Enver Aysever dinsizliğe kapı araladı: Kurtarıcılardan kurtulmak lazım!
Gündem

Enver Aysever dinsizliğe kapı araladı: Kurtarıcılardan kurtulmak lazım!

Gazetecilik kisvesi altında çoğu zaman aşağılık ifadelerle Müslümanları hedef alan Enver Aysever, Cumhuriyet Gazetesi'nden yazdığı "Kurtarıcılardan kurtulmak lazım!" başlıklı köşe yazısında adeta dinsizliğe kapı araladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 18:24:00 - 2021-01-11 18:30:47
Enver Aysever dinsizliğe kapı araladı: Kurtarıcılardan kurtulmak lazım!

Halk TV’den kovulan Enver Aysever, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı "Kurtarıcılardan kurtulmak lazım!" başlıklı köşe yazısında bilim adı altında dinsizliğe kapı aralayan sözler sarf etti.

Enver Aysever dinsizliğe kapı araladı

Milli manevi değerlere saldırmayı ‘gazetecilik’ olarak gören ve Müslümanlara yönelik aşağılık hakaretleri ile gündemde yer edinmeye çalışan Enver Aysever, Cumhuriyet Gazetesi’nden yazdığı yazı ile adeta ‘dinsizliğe’ teşvik etti.

"Kurtarıcılardan kurtulmak lazım!" başlıklı yazısı ile Aysever, “Herhangi bir siyasi iradeye, dini öndere bağlı olan kimse hâkim olamaz.” ifadeleriyle hakimlerin herhangi bir dine bağlı olmaması gerektiğini savundu. ‘Dini önder’ denilince akla ilk gelenin İslam’ın önderi Hz. Muhammed olduğu düşünüldüğünde Aysever ima yoluyla aslında Peygamber’e bağlılığı da reddetti.

Hadis-i Şerif'e karşı ifadeler kullandı

Ekranlardan ve yazdığı yazılarla defalarca dini değerleri alaşağı eden Aysever, “Çocukların dini olmaz, milliyeti de. Belli yaşa gelince soyutlama yaparlar, bir zaman sonra Tanrı kavramı edinirler, erişkin olunca da kendi kararlarını verirler.” şeklinde ifadelerle çocukların dini ve milliyeti olmadığını savundu.

Çocukların dini olmadığını savunan Aysever bu sözleriyle de Peygamber Efendimiz’in, “Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar.” Hadis-i Şerif'ini de reddetmiş oldu.

Karikatür ile Müslümanlara hakaret etmişti

Enver Aysever daha önce de Müslümanları hedef alan bir karakatür paylaşımıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Enver Aysever’in karikatür paylaşımına soruşturma

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