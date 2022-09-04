Enver Aysever bombayı patlattı! Kılıçdaroğlu apar topar kaçırılmış

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CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle cebini dolduran CHP yandaşı Enver Aysever, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Tuncay Özkan ile Ömer Topsakal tuzak kurdu" iddiası

Tele1 çalışanı Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile program yaptığı sırada, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve İletişim Danışmanı Ömer Topsakal tarafından kendisine tuzak kurulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarıyla öfke kusan Enver Aysever, Tuncay Özkan İle Ömer Topsakal'ın Kılıçdaroğlu'nu apar topar kaçırdığını şu sözlerle ifade etti:

"Kılıçdaroğlu yayınında tuzak kuran..."

Geçen perşembe Kılıçdaroğlu yayınında tuzak kuran, bunu anlamayacak kadar salak olduğumu zanneden iletişim ekibi ve danışman, yanlış düşman seçtiniz. Asla unutmam ve mutlaka hesabını soracağım. Dostluğum dostluktur düşmanlığım da düşmanlıktır. Göreceğiz bakalım neler olacak!

"Basından sorunlu adam ve suratsız danışman yanınıza kalmayacak"

İki gün düşündüm bu kraldan çok kralcı soytarılara yanıt verip vermemeyi. Ama doğam böyle, bencil, korkak ve sahtekarlara dayanamıyorum. Ne şöhrete, ne siyasal güce ihtiyacım var. Basından sorunlu adam ve suratsız danışman yanınıza kalmayacak. Bence gidin genel başkana yalvarın!

"Sünepe genel başkan basın danışmanı"

Tele1 çok değerli bir yayın organı. Halkın soluk borusu. Oraya zarar vermem, sorumluluğum birince iletişimden sorumlu o adam ve sünepe genel başkan basın danışmanı hesap vereceksiniz. Boyun eğmem, size de asla tahammül etmem. İyi geceler.

"O iletişim ekibi ve danışman tuzak kurdu"

Sorun nedir diye soranlara;

İki saatlik yayını elli dakikaya indirmek için tuzak kurdu o iletişim ekibi ve danışman, yayını p*ç etmek istediler. Kılıçdaroğlu bunlarla yürüyemez. Yürüyemeyecek, göreceğiz bakalım. Sustukça kafamıza pisliyorlar. Benim yayınımı kimse engelleyemez!

"Derebeylik kurmuşlar"

Ya nasıl anlamadınız!

CHP basın sorumlusu Tuncay Özkan, basın danışmanı da Ömer diye biri. Onlara söyledim, gizli kapaklı konuşmam ben. Derebeylik kurmuşlar, Kılıçdaroğlu’nun çevresini sarmışlar. Bu arada sakın beni ya da aracı kimseyi aramayın.

"Bu adamlar yanına hiç yakışmıyor"

Beni sevmeyebilirsiniz. Ama asla yalan söylemem. Bu adamlarla mertçe, yüz yüze uğraşacağım, hesap soracağım. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak bence. 2008’den beri tanıyorum ama bu adamlar yanına hiç yakışmıyor. Sayın genel başkana çağrımdır, kalan bir saatlik bölümü de yapalım.