Enver Aysever: Allah da benim cezamı versin!
CHP'de siyaset yaptığı dönbemde Mehmet Ali Çelebi ile ilgili, "Genelkkurtmay Başkanı Çelebi olsun" başlıklı yazıyı canlı yayında okuyan Tele 1 sunucusu Enver Aysever, "Allah da benim cezamı versin" diyerek yazıyı okudu kağıdı yırttı.
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AK Parti'ye katılma kararı alan bağımsız Milletvekili eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi, muhalefet tarafından ağır hakaretlerle hedef alındı.
"Allah da benim cezamı versin"
Tele 1 sunucusu Enver Aysever de Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesine tahammül edemeyenlerden oldu.
AK Partili Mehmet Ali Çelebi ile ilgili geçmişte kaleme aldığı, "Genelkurmay Başkanı Çelebi olsun" başlıklı yazıyı canlı yayında okuyan Aysever, ardından mektubu yırtarak, "Allah da benim cezamı versin" dedi.