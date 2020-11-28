Entübe nedir? Entübe olmak ne demek?

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde çokça duymaya başladığımız entübe terimiyle ilgili bilgiler merak edilenler arasında yer aldı. Peki, entübe nedir, entübe olmak ne anlama geliyor?

Entübe nedir, entübe olmak ne anlama geliyor?

Solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma tehlikesinin meydana gelmesi halinde hava yolunun korunması olan Entübasyon işlemi, devamlı havalandırma sağlanmasıdır. Söz konusu işlem sırasında gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar desteğiyle solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi olayıdır.