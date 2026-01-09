  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü! Mavi Vatan'ın yeni Barbaros'u! GÖKDENİZ hedefi tam isabetle vurdu "Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı! Fahiş aidatlara çözüm geliyor! Son sözü meclis söyleyecek! İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti! Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız... Bornova Belediyesi'ne tepki: Okul inşaatına ruhsat vermeyerek süreci tıkadı CHP eser değil, engel üretiyor ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar 28 yıl sonra rekor geldi! Altına yatırım yapan büyük kazandı Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor
Eğitim Entel ne demek, entelektüel ile farkı nedir?
Eğitim

Entel ne demek, entelektüel ile farkı nedir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Entel ne demek, entelektüel ile farkı nedir?

Fransızca kökenli olan ve son dönemde popülerleşen entel kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre hem entelektüel olma çabasında olan kişiyi hem de mecazi olarak sahte aydını ifade eder.

Entel kelimesi ne anlama gelir sorusu, özellikle gündelik dildeki yaygın kullanımı nedeniyle son dönemde sıklıkla araştırılmaktadır. Kökeni Fransızca olan bu kelime, Fransızcada "intellectuelle" kelimesinden türemiştir ve dilimize de bu kökten geçmiştir. Her ne kadar yeni moda bir kelime olarak görülse de, entel kelimesinin anlamı ve kullanım bağlamı Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından netleştirilmiştir.

TDK'ya göre entel tanımı iki ana başlıkta incelenir. İlk anlamı, sıfat olarak kullanılan ve "entelektüel olma yolunda çaba gösteren, ancak henüz bu niteliği tam olarak kazanmamış kimse"yi nitelendiren bir ifadedir. Bu kişiler fikir üretmek ve sunmak gayreti içerisinde olsalar da, bilgi birikimi veya derinlik açısından tam bir aydın seviyesine ulaşamamışlardır.

Entel Kelimesinin Mecaz ve Gerçek Anlamları Nelerdir?

Entel kelimesinin ikinci ve belki de daha yaygın olan anlamı ise mecazidir. Entel kime denir sorusunun cevabı genellikle bu mecazi anlamda gizlidir: "sahte aydın." Bu kullanım, kişinin kendini entelektüel gibi gösterme çabasını, ancak bunun yüzeysel kaldığını veya samimiyetsiz olduğunu vurgular. Bu bağlamda, entel kelimesi genellikle küçümseyici veya alaycı bir ton taşır.

Gündelik dilde entel ifadesi, genellikle giyim tarzı, konuşma şekli veya ilgi alanları itibarıyla kendini toplumun geri kalanından farklı ve üstün görme eğiliminde olan, ancak bu farklılığı gerçek bir bilgi derinliğiyle destekleyemeyen kişiler için kullanılır. Örneğin, bir kişi için "O sadece entel görünmeye çalışıyor, hiçbir kitabı okumadı," cümlesindeki kullanım, kelimenin sahte aydınlık vurgusunu öne çıkarır. Bu durum, entel ve entelektüel arasındaki temel farkı ortaya koyar; entelektüel derinlik ve bilgi birikimi ifade ederken, entel bu derinliğin taklidini işaret eder.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!
Gündem

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!

Suriye ordusunun Halep'te başlattığı kararlı harekatla inleri başına yıkılan PKK-SDG'li teröristlerin imdadına yine "efendileri" yetişti. AB..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23