Ensar Vakfı'na büyük ayıp!

CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca’nın Ensar Vakfı’nın kiracı olduğu belediyeye ait Abdal Kültür Evi binası için açtığı davada skandal. Bursa 2. İdare Mahkemesi, Siyasi Partiler Kanunu’nun 15’inci maddesi ve CHP Tüzüğü’nü hiçe sayıp Karaca’nın dilekçesini kabul etti. Vakıf sözleşmenin bitimine 1,5 yıl kala kiracı olduğu binadan çıkarıldı.

MAHKEME'DEN SKANDAL KARAR!

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Ensar Vakfı, kiracı bulunduğu belediyeye ait Abdal Kültür Evi’nden skandal bir mahkeme kararıyla tahliye edildi. CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca’nın dava dilekçesini Siyasi Partiler Kanunu’nun 15’inci maddesi ve CHP tüzüğünü hiçe sayarak kabul eden Bursa 2. idare Mahkemesi, 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ensar Vakfı’nın binayı boşaltmasına hükmederek, skandal bir karara imza attı. Osmangazi Belediye Meclisi tarafından 4 Kasım 2015 tarihinde kiraya verilmesi kararlaştırılan Abdal Kültür Evi, 24 Kasım 2015 tarihli belediye meclisi kararıyla ihaleye çıkarıldı. İlim Yayma Cemiyeti ile Ensar Vakfı’nın girdiği ihale sonucu, sözkonusu bina, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Ensar Vakfı’na kiralandı.

İşte ne olduysa bundan sonra oldu. CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, Siyasi Partiler Kanunu’nun 15’inci maddesi ve CHP tüzüğünü hiçe sayarak, kiralama işleminin iptali için CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı adına Bursa 2. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, Karaca’nın dava dilekçesini, “CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı adına mı, yoksa bizzat kendi adına mı hareket ettiğiniz anlaşılamıyor. CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı adına hareket ediliyor ise siyasi parti ilçe başkanlığının dava açma ehliyeti ve davacının sözkonusu ilçe başkanlığı adına vekalet verme yetkisi ile birlikte dava açma yetkisi bulunup bulunmadığı hususlarının netleştirilmesi gerekir. Şayet davacı tarafından kendi adına hemşehri sıfatı ile dava açılmak isteniyor ise bu hususun da dilekçede hiçbir tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta ortaya konulması ve dava dilekçesinin bu şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir” gerekçeleriyle reddetti.

YÜRÜTME DURDURULDU

Sözkonusu kararın ardından Karaca adına mahkemeye yeni bir dilekçe daha sunuldu. Bu dilekçede, “Müvekkil, CHP Osmangazi İlçe Başkanıdır. Siyasi konumu ve kariyeri gereği özellikle yaşadığımız şehrin hukuka aykırı işlemlerini takip ve dava etmek görevi mevcuttur. Özellikle kamu kaynakları kullanılarak yapılan idari işlemlerin neticede kamunun hizmetine sunulması gerekirken, ekonomik ve siyasi menfaat kaygısıyla yapılan hukuka aykırı işlemler için yasal yollara müracaat etme görevi en başta vatandaşlık görevidir. Bu sebeple davacı adına iş bu davayı açıyoruz” denilerek, yürütmenin durdurulmasını istedi. Bursa 2. İdare Mahkemesi, ikinci dilekçenin ardından yürütmeyi durdurma kararı verdi.

KAMU YARARI BAHANESİYLE HUKUKU GASPETTİLER

Siyasi Partiler Kanunu’nun 15’inci maddesine ve CHP tüzüğüne göre, ilçe başkanlarının dava açabilme yetkisi bulunmuyor. CHP’li başkan kamu yararı bahanesiyle ve açıkça CHP ilçe başkanı olduğunu belirtmesine rağmen, hemşehri olduğu gerekçesi ile kanunun bu maddesinden muaf tutuldu ve davası reddedilmedi. Mahkeme, Ocak 2017de kira sözleşmesini feshederek, Ensar Vakfı’nı mağdur etti. Vakfın, 31 Aralık 2018 tarihine kadar sözkonusu binada kalmak için sözleşmesi vardı. Öte yandan, skandal karara imza atan Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin üyelerinden Duygu Özerkan’ın daha önce de FETÖ’ye yönelik soruşturma ve davalarda şüpheli durumunda olan kişilerin lehine kararlar verdiği iddia edildi. Duygu Özerkan’ın eşi Avukat Göksel Özerkan’ın, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK’larla terör örgütleriyle iltisakı bulunması nedeniyle kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şubesi’nin Başkanlığı’nı yaptığı öğrenildi.