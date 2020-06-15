Enkazdan çıkartılan kadın, kızının da kurtulduğuna seviniyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde yayla evinin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaralanan Şahanım Kulluk, üniversite öğrencisi kızının depremden 10 dakika önce evden ayrılarak kurtulmasına seviniyor.

Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Dinarbey köyünün Malkoç yaylasında evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 çocuk annesi Şahanım Kulluk (47), yaralandı.

Enkaz altından askerler tarafından çıkarılan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kulluk'un tedavisi sürüyor.

Kulluk'un kızının da 10 dakika önce evden ayrılması sonucu depremden kurtulduğu öğrenildi.

Kulluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anında yayla evinde olduğunu, ilk anda depremi hissetmediğini söyledi.

"Beni çağırdıklarını duydum. Ben de kapıya kadar geldim. O an dondum kaldım ve dışarı çıkamadım. Ev yıkıldı ve ben taş yığınlarının arasında kaldım." diyen Kulluk, askerlerin kendisini enkaz altından kurtardığını belirtti.

Kulluk, "Çok zor Allah kimseye göstermesin. Beni dışarı çıkardıklarında bir baktım tüm evler yıkılmış. Allah herkese yardım etsin." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi kızı Özge'nin de depremden 10 dakika önce yayla evinde olduğunu, ders çalışmak için köye gittiğini aktaran Kulluk, "Çocuklarım köydeydi, biz yayladaydık. Büyük kızım yanımdaydı, çok şükür ki o da 10 dakika önce çıkmıştı. O yanımızda olsaydı, belki birimiz olmayacaktık." diye konuştu.

Özge Kulluk ise yayla evinde annesiyle kaldığını ve ders çalışmak için köye gittiği sırada depremin meydana geldiğini kaydetti.

Kulluk, "Ders çalışmak için köye gittiğim sırada deprem meydana geldi. Annem için çok endişelendim. Daha sonra haber aldık annem enkaz altında kalmış ve belinde kırık oluşmuştu. Çok şükür annem hayatta." diye konuştu.



