Enkazdan ağzında sigara ile çıktı, hastaneye gitmeyi reddetti...
Adıyaman'da enkazdan ağzında sigara ile çıkarılan ve tüm ısrarlara rağmen sigarayı atmayan adam, hastaneye götürülmeyi de kabul etmedi.
Adıyaman'da enkazdan ağzında sigara ile çıkarılan ve tüm ısrarlara rağmen sigarayı atmayan adam, hastaneye götürülmeyi de kabul etmedi.
O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Pazartesi (6 Ocak) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu.