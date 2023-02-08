Enkazdan 55 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin ardından enkaz altında kalan kadın, yaklaşık 55 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Elbistan Güneşli Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın enkazından ses alan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonrasında Hacer Demir'i depremden yaklaşık 55 saat sonra yaralı olarak kurtardı.