Enkazdan 106 saat sonra kurtarıldı... İlk isteği bakın ne oldu

Nizip’te Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Furkan Apartmanı’nda AFAD, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Nizip Belediyesi ekiplerinin yanı sıra, gönüllüler de ses duyunca seferber oldu.

Ekipler, moloz yığınları arasından 11 yaşındaki Ahmet Osman, 17 yaşındaki Ela ve 23 yaşındaki Mustafa Erşirkat’ı sağlıklı olarak çıkardı. Moloz yığınları arasındaki hayat koridorundan şuuru açık halde yürüyerek ve kucakta çıkarılan 13 yaşındaki Ahmet Osman, 10 şehirde umudun simgesi oldu.

Hemen ardından ise ağabeyi Mustafa ve ablası Ela Erşirkat enkazdan kurtarıldı. Beton yığınları arasından son olarak çıkarılan 17 yaşındaki Ela'ın hafız olduğu öğrenilirken, kurtulur kurtulmaz ise ilk isteği döner ekmek oldu.

Ela ve kardeşlerinin hayatını kurtarmak için saatlerce mücadele eden kurtarma ekipleri, bu kez ise Ela'nın döner isteği için seferber oldu. Ekipler, günlerdir aç olan Ela'ya temin ettikleri döner ekmeği yetiştirdi.

Öte yandan, aynı evde yaşayan 7 kişilik Erşirkat ailesinden 3 kişi sağ kurtarılırken, diğer 4 kişiye ise ulaşma çalışmaları devam ediyor.