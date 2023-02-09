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Gündem Enkaz altından tekbirlerle çıkartıldı!
Gündem

Enkaz altından tekbirlerle çıkartıldı!

Hatay’da depremin 86. saatinde 21 yaşındaki Fuat Çamber, enkaz altından tekbirlerle çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 20:41:00 - 2023-02-09 20:42:00

Hatay’da depremin 86. saatinde 21 yaşındaki Fuat Çamber, enkaz altından tekbirlerle çıkartıldı.

Arama-kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları aralıksız sürerken, yüzleri güldüren haberler gelmeye devam ediyor.

Tekbirlerle çıkartıldılar!

Hatay'da depremden 86 saat sonra enkaz altında kalan 21 yaşındaki bir genç sağ kurtarıldı.

Aynı bölgede 74 yaşındaki Semiha Alkan ve kardeşi 69 yaşındaki Mehmet Alkan da enkazdan çıkartıldı.

Sağ ulaşılan depremzedelerin çıkartıldığı esnada tekbirler getirildi.

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