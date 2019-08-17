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"Enkaz altından ölülerimizi çıkaramadığımız günlerden dünyaya el uzatacak güce ulaştık"

Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Maalesef 17 Ağustos depremini yaşadığımız günlerde devletimizin kapasiteleri ile toplumun afet konusundaki bilinci noktasında çok ciddi sıkıntılar vardı." diyerek şu mesajı verdi: "Bugün dünya genelindeki mağdurlara el uzatabilecek kadar güçlendik."

17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:26
"Enkaz altından ölülerimizi çıkaramadığımız günlerden dünyaya el uzatacak güce ulaştık"

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"17 Ağustos depremi Türk halkının yaşadığı büyük bir acıydı.' diyen Dr. Kerem Kınık, "Depremin 20. yıldönümü vesilesi ile 'Artçıları kalbimizde.' diye bir anma töreni düzenledik. 17 Ağustos depreminde yurtdışından bize gelerek yardım eli uzatmış, operasyona katılan tüm sivil toplum kuruluşlarını davet ettik. Onlarla beraber yaşanan acı anıları tazeledik." ifadelerini kullandı.

17 Ağustos depreminin yaşandığı günlere göre çok daha ileri bir noktada olduğumuzu belirten Dr. Kınık, şunları söyledi:

"O dönemde maalesef devletimizin kapasiteleri ile toplumun afet konusundaki bilinci noktasında çok ciddi sıkıntılar vardı. Türk Kızılay'ı 17 Ağustos depreminde elinden geleni yapmaya çalıştı ama genel olarak bu konuda bir zayıflık vardı. Bugün Hamd olsun afet yönetimi konusunda hem vatandaşın bilinçlenmesi hem kamu kuruluşlarının bu konudaki dirayetli duruşu hem de bizim gibi sivil tolum kuruluşlarının hazır oluşu nedeni ile düne göre daha iyi bir noktadayız. Almamız gereken çok mesafeler de var."

"Türkiye bugün dünya genelindeki mağdurlara el uzatacak kadar güçlendi." ifadesini kullanan Dr. Kınık sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye tarihine ve gücüne yakışan potansiyeline yeniden ulaştı. Kızılay olarak 150'yi aşkın ülkede operasyon yapmışız. Hali hazırda 50 civarındaki ülkede projelerimiz devam ediyor. Dünyada yaşanan bütün büyük afetlere müdahale ekipleri gönderiyoruz. Bu anlamda sadece Kızılay değil bütün sivil toplum kuruluşlarımızda benzer kapasitelere kavuştu. Hem kendi vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin korunması hem de dünyada acı çeken insanların ızdırabının dindirilmesi noktasında çalışmalarımızı daha da profesyonelleştirerek sürdürüyoruz."

Yaşanacak olası bir deprem felaketi kapsamında alınması gerekli önemli dikkat çeken Dr. Kınık, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'deki deprem risklerine karşı vatandaşımızın daha da bilinçlenmesi gerekli. Deprem bölgelerindeki yapıların hızla elden geçirilmesi gerekir. Keza kırsal kesimlerdeki yapılaşmanın da hızlıca depreme hazır hale getirilmesi elzem. Ülkemizde bir afet planı yapıldı. Şu anda deprem tatbikatları ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. AFAD bu anlamda sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu yönetiyor. Kızılay olarak biz de herhangi bir anda afet olacakmış gibi yarım milyon kişiye beslenme ve barınma sağlayacak bir kapasiteyi hazır bulunduruyoruz. Bu kapasitemizi Türkiye'nin bütün bölgelerinde yaygın olarak afet depolarımızda muhafaza ediyoruz."

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:26
  1. Ankara
  2. İhsan Şenocak
  3. 17 ağustos depremi

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