  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BBP lideri Destici: Tüm şüpheler aydınlatılacak, hak edenler hak ettiği cezayı alacak! Tehditler sökmedi! İran'dan katil ABD'ye ültimatom: 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyorlar! Kuzey Irak'ta füzeler havada uçuştu! Süleymaniye kamikaze İHA'ları ve füzelerle vuruldu! Savcı Sayan’ın Kılıçdaroğlu’na cenazedeki sözlerine Önder Sav’dan açıklama: Pişman olmadım desem çok ayıp olur! Milletin parasıyla kumar masası! Haluk Levent'in Kıbrıs'ta rulet masalarından Bayern Münih maçlarına uzanan fahiş bahis kuponları deşifre oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin zirvesindeki kadınlara seslendi! Körfez'de barut fıçısı! İran'dan Büyük Şeytan ABD'ye operasyon tehdidi 'Eğer beni dinleseydiniz...' Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasında ilginç diyalog CHP'li İBB'den İstanbulluya toplu ulaşım darbesi! İndirim vaat eden Ekrem İmamoğlu'nun ekibi fiyatlara bir kez daha bindirdi! Cenaze için toplanan kalabalığa saldırdı Kan emici Siyonist 8 Filistinliyi katletti
Yerel Enişte düğünde kayınbiraderini katletti
Yerel

Enişte düğünde kayınbiraderini katletti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Enişte düğünde kayınbiraderini katletti

Afyonkarahisar’da husumetli akrabalar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Eniştesi kayınbiraderini düğün salonunda tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Emirdağ ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, düğüne katılan Doğan Dağcı burada aralarında mera meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu öne sürülen eniştesi A.Ö., ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada A.Ö., kayınbiraderi Dağcı'ya ateş açtı. Dağcı, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine düğün yerinde büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

 

Ağır yaralanan Dağcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dağcı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan A.Ö., bir süre sonra jandarmayı arayarak teslim oldu.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!
Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!

Medya

Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!

Muş'ta feci kaza! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muş'ta feci kaza! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gündem

Muş'ta feci kaza! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı
Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı

Gündem

Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı

Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti
Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti

Gündem

Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23