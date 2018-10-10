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Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin olarak, “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:27
Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin olarak CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yargılandıkları davaya devam edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın celse arasında sanıklardan Enis Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep ettiği ve mahkemenin bu talebi kabul ederek yurtdışına çıkış yasağı konulduğu belirtildi.

Berberoğlu ve Gül katıldı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan tutuksuz sanıklar CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül katılırken halen yurtdışında bulunan Can Dündar duruşmaya gelmedi.

Yurt dışına çıkış yasağı

Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın celse arasında sanık Enis Berberoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep ettiği ve mahkeme tarafından bu talep kabul edilerek hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirtildi.

Duruşma ertelendi

Sanık Enis Berberoğlu’nun avukatları durma kararı verilmesi yönündeki taleplerinin bir sonraki celse karara bağlanması yönündeki isteklerini kabul eden mahkeme heyeti, avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:27
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