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Gündem Enginyurt: Böyle bir üslubu tasvip etmiyoruz
Gündem

Enginyurt: Böyle bir üslubu tasvip etmiyoruz

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Netenyahu’ya benzetmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 09:05:00 -
Enginyurt: Böyle bir üslubu tasvip etmiyoruz

 Göksel Çağlav  Ankara 

Böyle bir üslupla siyasi hayatında hiç karşılaşmadığını belirten Enginyurt, şunları dile getirdi: “Geçmiş dönemde rakiplerine çok sert sözler söyleyen ve bunun hiçbir faydasını görmeyen bir milletvekili olarak söylüyorum. İsrail Başbakanı Netenyahu kanlı bir faşist, bebek katilidir, İslam düşmanıdır, Türk düşmanıdır, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı makamını Türk milleti ve devleti adına temsil etmektedir. Türkiye Devleti Cumhurbaşkanını, Netanyahu gibi bir kanlı katile benzetmek hiç şık, hiç hoş olmamıştır. Bunu tasvip etmemiz mümkün değil.”


Yeni Akit Gazetesi
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