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Yaşam Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani vefat sebebi nedir?
Yaşam

Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani vefat sebebi nedir?

Hayatını kaybeden Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani'nin hastalığı neydi? Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, dün gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Engin Nurşani yaşı kaçtı?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:39:00 -
Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani vefat sebebi nedir?

Müzisyen Engin Nurşani vefat haberi geldi. Sanatçı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu.

Engin Nurşani kimdir?

Engin Nurşani, asıl ismi Engin Ayhan olup 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde doğmuştur. Aşık Ali Nurşani ve Angelika Nurşani çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Engin Nurşani, Özgün Türk Halk Müziği sanatçısıdır, halk arasındaki deyimiyle bir ozandır. Evlidir ve Ozan Ali adında bir erkek çocuk sahibidir. Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü 'Adına bir çizik çektim' ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış, sesini beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur, başlarda karşı çıkma sebebi ise uzun yıllarını verdiği müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin Nurşani'nin de başına gelmesini istemeyişidir daha sonra Engin Nurşani'nin albümlerinde şiir okumuştur. (Oğul, Bülbül)Şimdiye kadar toplam dört albüm çıkarmıştır.

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