Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti." açıklaması yaptı. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Engin Nurşani kimdir?

Engin Nurşani, asıl ismi Engin Ayhan olup 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde doğmuştur. Aşık Ali Nurşani ve Angelika Nurşani çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Engin Nurşani, Özgün Türk Halk Müziği sanatçısıdır, halk arasındaki deyimiyle bir ozandır. Evlidir ve Ozan Ali adında bir erkek çocuk sahibidir. Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü 'Adına bir çizik çektim' ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış, sesini beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur, başlarda karşı çıkma sebebi ise uzun yıllarını verdiği müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin Nurşani'nin de başına gelmesini istemeyişidir daha sonra Engin Nurşani'nin albümlerinde şiir okumuştur. (Oğul, Bülbül)Şimdiye kadar toplam dört albüm çıkarmıştır.

Engin Nurşani albümleri

Adına Bir Çizik Çektim (2003)

Ay Doğdu (2003)

Mutlu musun (2004)

Sen Nefsine Köle Oldun (2006)

Üç Ozan Üç Oğul (2008)

Üç Ozan Üç Oğul 2 (2011)

Gözün Aydın (2012)

Kolay mı Sandın (2017)