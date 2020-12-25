  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?
Biyografi

Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?

Engin Nurşani kimdir? Bir süredir gırtlak kanseri tedavisi gören ünlü Türk halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti. Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı. Peki Engin Nurşani nereli? Engin Nurşani kaç yaşındaydı?

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:57:00 - 2020-12-25 11:58:25
Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti." açıklaması yaptı. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Engin Nurşani kimdir? 

Engin Nurşani, asıl ismi Engin Ayhan olup 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde doğmuştur. Aşık Ali Nurşani ve Angelika Nurşani çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Engin Nurşani, Özgün Türk Halk Müziği sanatçısıdır, halk arasındaki deyimiyle bir ozandır. Evlidir ve Ozan Ali adında bir erkek çocuk sahibidir. Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü 'Adına bir çizik çektim' ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış, sesini beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur, başlarda karşı çıkma sebebi ise uzun yıllarını verdiği müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin Nurşani'nin de başına gelmesini istemeyişidir daha sonra Engin Nurşani'nin albümlerinde şiir okumuştur. (Oğul, Bülbül)Şimdiye kadar toplam dört albüm çıkarmıştır.

Engin Nurşani albümleri

Adına Bir Çizik Çektim (2003)

Ay Doğdu (2003)

Mutlu musun (2004)

Sen Nefsine Köle Oldun (2006)

Üç Ozan Üç Oğul (2008)

Üç Ozan Üç Oğul 2 (2011)

Gözün Aydın (2012)

Kolay mı Sandın (2017)

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi
Dünya

Kraliyet Hava Kuvvetleri yaklaşan felaketi görüntüledi

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Antarktika'dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusunun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağını görüntüled..
Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti
Teknoloji

Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti

AK-47 silahını üreten Kalaşnikof, Strela-9M333 adlı yeni güdümlü uçaksavar füzesini test etti.
Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor
Siyaset

Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi! HDP'li Günay da 'kadın hakkı savunuculuğuna' sığınıyor

Kendisini kadın hakkı savunucusu olarak pazarlayan HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, terör örgütü PKK'nın taciz ve tecavüzde bulunduğu kad..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay