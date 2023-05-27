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Gündem Engin Ardıç'ın cenaze programı belli oldu
Gündem

Engin Ardıç'ın cenaze programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-27 17:19:00 -
Engin Ardıç'ın cenaze programı belli oldu

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gazeteci Engin Ardıç'ın cenaze programı belli oldu.

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Engin Ardıç, 2 aydır hastanede tedavi görüyordu. Ardıç'ın cenaze programı belli oldu.

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 2 aydır hastanede tedavi görüyordu.

İkindi namazının ardından defnedilecek

Engin Ardıç'ın naaşı, 28 Mayıs Pazar günü (yarın) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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