Engin Altay'ın 'sonu Menderes gibi olmasın' tehdidinin arkasında ne var?

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etti. Darbeciler tarafından idam edilen Eski Başbakan Adnan Menderes’i hatırlatan Altay, Erdoğan için, “Sonu benzemesin” dedi. “Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti” diyen Altay, “Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin, benzemesin.” ifadelerini kullandı.

Engin Altay’ın skandal sözleri, Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde de masaya yatırıldı. Gündeme ilişkin haberleri yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Engin Altay’ın sözlerinin arka planını deşifre etti.

Engin Altay’ın açıklamalarının, darbeci amirallerin bildirisiyle ilişkilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Murat Alan, “Bir yerden birilerinin kulaklarına bir şey fısıldadığı ve iyice bir nefret yüküyle yüklendiklerinin belli olduğu bir açıklama yaptı.” dedi.

Karahasanoğlu ise, “Bu söylemi eskiden beri biliyoruz. Oktay Ekşi de benzer şekilde Hürriyet gazetesinin baş yazısında yazmıştı, ‘Sonun Adnan Menderes'in sonu gibi olur’ diye. Tayyip Erdoğan'a aynı şekilde tehdit savurmuştu. O da CHP'den milletvekili yapıldı. Kafa yapıları aynı. Şimdi de Engin Altay çıkıyor, aynı mantıkla bir söylem geliştiriyor. Kafa yapıları şu; Adnan Menderes idam edilmeliydi ve sonunda bu gerçekleşti. Bizdeki algı, Adnan Menderes'in haksız yere idam edildiği şeklinde. Onlarda tam tersi; Menderes hak etti... Adnan Menderes'i kafalarında gerçekten idam edilmesi gereken bir siyasetçi, bir mahkum gibi görüyorlar. O yüzden böyle gayet güzel giderken, Saadet Partisi'ne, milliyetçilere, ülkücülere sıcak mesajlar verirken birden bilinçaltı ortaya çıkıyor.” dedi.