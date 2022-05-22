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Siyaset Engin Altay Milletin Sesi mitinginde duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 6'lı masadan ilk onay
Siyaset

Engin Altay Milletin Sesi mitinginde duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 6'lı masadan ilk onay

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Maltepe'deki Milletin Sesi mitinginde katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etti. Kılıçdaroğlu'na 6'lı masadan ilk onay Demokrat Parti'den geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 16:36:00 - 2022-05-22 16:53:14
Engin Altay Milletin Sesi mitinginde duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 6'lı masadan ilk onay

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Maltepe'deki Milletin Sesi mitinginde, Halk TV canlı yayınına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ilan etti.

Altay, "Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu." dedi.

İlk onay Demokrat Parti'den!

Halk TV canlı yayınında konuşan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkanı'nın SADAT baskınına değindi. Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu için yapılması gerekeni yaptığını savunan Enginyurt, artık bir lider gibi davrandığını ifade etti.

Demokrat Partili Cemal Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

Sayın Kılıçdaroğlu kendini son altı ay içerisinde artık lider olarak kabul ediyor, biz de kabul edebiliriz, Türkiye'de kabul ediyor.

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