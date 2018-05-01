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Engin Altan Düzyatan, Diriliş'ten ayrılıyor!

Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 08:41
Engin Altan Düzyatan, Diriliş'ten ayrılıyor!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul sezon sonunda veda edip gelecek sezon yerini Diriliş Osman Gazi dizisine bırakacağı konuşuluyor.

Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı.
 
OSMANLI İMPARATORLUĞU KURULUYOR
Diriliş Ertuğrul dizisinde 1258 yılında Ertuğrul Bey'in son oğlu olarak dünyaya gelen Osman Bey Ertuğrul Bey'in en zeki çocuğudur. Ertuğrul Bey'in 1280 yılında ölmesi ile başa geçen Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu padişahı olacak.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN VEDA EDİYOR
Bu durumda Osman Bey dönemine geçilmeden önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan da diziden ayrılmış olacak.
 
OYUNCULAR İLE ANLAŞMA YAPILDI
2017-2018 sezonunda Osman Bey'i canlandırması için Engin Altan Düzyatan'ı aratmayacak başka bir isim ile anlaşma yapılacak. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldı. 

Vatan

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:41
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