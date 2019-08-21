Engellilerin lunapark keyfi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezinde eğitim gören bir grup engelli, ilçede faaliyette bulunan bir lunaparkta doyasıya eğlendiler.

Engelliler, Şuhut Belediyesi Şehir Stadyumu içerisinde faaliyet gösteren Kılıç Lunaparkın sahibi Asker Kılıç’ın destekleriyle doyasıya neşeli saatler geçirdiler. Sosyal etkinlikler kapsamında gondol ve çarpışan arabalara ilk kez binen engelli vatandaşlar doyasıya eğlenirken, sevinçleri ise yüzlerinden okunuyordu. Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi eğitimcileri güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, lunapark sahibine teşekkür etti. Lunapark gezisi, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezinde tedavi ve eğitim gören Besma Günbay, konuyla ilgili açıklamalarında, ’’Çok güzel burası, arkadaşlarımla çok mutluyuz. Başka gittiğimiz yerlerde böyle mutluluk ve huzur görmedim. Harika burası, gezdik ve eğlendik çok mutluyum’’ dedi.

Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezinde tedavi ve eğitim gören Suzan Aydın ise, ’’Burada her şey çok iyiye gitti, çok iyi yaşadık, çok güldük. Lunaparkta gezdim dolaştım, çok mutluyum, bunların sayesinde yüzüm güldü. Tuğba hanımın sayesinde her şey çok değişti’’ ifadelerine yer verdi.