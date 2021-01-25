Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin dört bir tarafında konut projeleri üretmeye devam ediyor. Bu şekilde vatandaşların ev sahibi olmasını sağlıyor. TOKİ, Birbirinden farklı tipte evleri çok uygun seçenekler ile vatandaşlar ile buluşturmaktadır. Ödeme koşullarında da vatandaşlara uygun imkanlar sağlayan TOKİ, konut satışlarını kura çekilişi gerçekleştirerek yapıyor. TOKİ, konu almak isteyen kişilere ihale ve açık satış imkanı da sunmaktadır.

Engellilere sağlanan TOKİ konut hakları nelerdir?

TOKİ, konut satışlarını belirli kontenjanlar ile gerçekleştiriyor. Bu satışlarda şehit ve gaziler ile birlikte engellilere de ayrı bir ek kontenjan sağlayan TOKİ’nin tüm projelerinde geçerli olan bu ek kontenjan sayesinde engelli vatandaşlar kolayca ev sahibi olabilmektedir.

Engelli vatandaşlara çeşitli haklar sağlayan TOKİ, son yaptığı açıklama ile engelli raporu %40 ve üzeri olan vatandaşlara toplam konut sayısının %5’i kadar ek kontenjan açtığını belirtti. Ek kontenjandan faydalanarak çekilişe katılan kişiler, kazanamamaları durumunda tekrar çekilişe girme hakkına sahip olabiliyor.