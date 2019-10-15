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Engelliler yaş beklemeden emekli olabilir

Murat Özdamar, engelli emekliliğine ilişkin gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

15 Ekim 2019 Salı 12:41
Engelliler yaş beklemeden emekli olabilir

Soru: Eşim 2017 yılında kansere yakalandı. Ameliyatla midesinin bir bölümü alındı. Bu sürede kemoterapi tedavisi gördü. Yaklaşık 15 aylık malul emekli maaşı aldı. Daha sonra maaşı kesildi. Maaş kesilmesinin sebebini sorduğumuzda maluliyetinin yüzde 60’ın altında kaldığı söylendi. Tedavi gördüğü için çalışamıyor. Biz 4 aydan bu yana isteğe bağlı sigorta primi ödüyoruz. Eşim nasıl emekli olabilir. Kendisinin ilk sigortalılığı 5.6.1994 tarihidir. İsteğe bağlı ile birlikte 3285 gün prim ödemesi var. Askerliğini de 1990-1991 arasında 18 ay yapmış. Ayten M.

Cevap: Engelliler için malulen emeklilik hakkı var. Ayrıca engellilere emekli yaşı aranmadan da engelli sigorta maaşı bağlanabilir. Bunun için belirli bir süre sigortalı olmak ve kanunda belirtilen miktarda prim ödemek gerekir. Esasında yeterli sigortalılık süresi ve prim günü bulunanlar için malulen değil de engelli şartlarından emekli olmak daha avantajlı. Eşinizin engelli emekliliği için sigortalılık süre sorunu bulunmuyor. Eğer eşiniz SSK’lı işe girip vergi indirim belgesi alırsa engelli emeklisi olma hakkı doğar. Verilen vergi indirim belgesi üçüncü derece ise 3760 gün primle emekli olabileceğinden bu süreden eksik kalan 475 günlük süreyi de askerlik borçlanmasıyla tamamlayarak emeklilik başvurusu yapabilir.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:41
  1. kanser
  2. kemoterapi tedavisi
  3. malul emekli maaşı
  4. Maaş kesilmesi
  5. sigorta primi
  6. prim ödemesi
  7. Engelliler için malulen emeklilik hakkı
  8. emekli yaşı
  9. engellilere emekli yaşı aranmadan da engelli sigorta maaşı bağlanabilir
  10. engelli sigorta maaşı
  11. prim
  12. yeterli sigortalılık süresi
  13. prim günü
  14. emekli olmak
  15. engelli emekliliği
  16. SSK
  17. engelli emeklisi
  18. vergi indirim belgesi
  19. 3760 gün primle emekli
  20. askerlik borçlanması
  21. emeklilik başvurusu

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