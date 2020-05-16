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Engelliler haftasına özel tekerlekli sandalye desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelleri ortadan kaldıracak organizasyonlara imza atmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:26:49 -
Engelliler haftasına özel tekerlekli sandalye desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelleri ortadan kaldıracak organizasyonlara imza atmaya devam ediyor. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Halk Ekmek ve Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası iş birliği ile Başkentli 100 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. Engelli vatandaşlara ayrıca hijyen kitleriyle birlikte Başkan Yavaş’ın mektubu da iletildi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama daha fazla dahil olmaları için çalışmalarını sürdürüyor.Engelliler Haftası dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası iş birliğiyle ihtiyaç sahibi 100 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıttı.


Simitçi esnafının desteğiyle tekerlekli sandalyeleri dağıttıklarını belirten Halk Ekmek Satış ve Pazarlama Müdürü Bahattin Murat Akbaş, koronavirüs salgını nedeniyle maske, dezenfektan ve sabundan oluşan hijyen kitlerinin teslim edildiğini söylerken, Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.


Engellilere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Medine Mutlu, “42 yaşında MS hastası oğlum Bülent Mutlu sayenizde gülüyor. Bizi unutmayıp hatırlandığınız için teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaştı. 37 ve 35 yaşlarındaki iki çocuğu için tekerlekli sandalyeyi alan Muhlis Altun da, “Kapımızı çalmanız bizi duygulandırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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