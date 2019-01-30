Engelliler emekli olabilir mi? Engelliler nasıl emekli olur?

Yıllar boyu çalışıp hizmetlerinin karşılığında emekli olmak birçok çalışanın olduğu gibi engelli bireylerin de hayalidir. Engelliler nasıl emekli olur? Engelli emekli olabilir mi? İşte engelli vatandaşların merak ettiği bu soruların yanıtı...

Engelliler emekli olabilir mi?

İster doğuştan, ister sonradan engelli olması fark etmeksizin, tüm engelli vatandaşlar emeklilik hakkına sahip. Ayrıca SGK kuralları esneterek emekli olmak isteyen engelli vatandaşlara kolaylıklar sağlamaktadır.

Engelliler nasıl emekli olur?

Malulen emeklilik de engelli vatandaşların çok merak ettiği konuların başında geliyor. Elbette ki malulen emekli olmak için daha farklı şartlar aranmaktadır. Engelliler nasıl emekli olur?

Emekli olabilmek için şart olan yaş durumu engelli olarak emekli olurken aranmaz. İşte engelli olarak

emekli olmanın 2 şartı...

1. Sağlık raporu

2. Prim ödeme süresi

Malulen emeklilik şartı nedir?

Malulen emekli olabilmek için ilk şart yüzde 60 iş göremez raporuna sahip olmak gerekir. SGK tarafından Sağlık Kurulu bulunan bir hastaneye sevk edilen işçi burada şikâyetçi olduğu rahatsızlıklar üzerine muayene edildikten sonra bir heyet raporu oluşturulur. Bu raporda çalışanın hastalıkları üzerine kalem kalem puan verilir ve son olarak da bir de tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yazılır. İşte bu oran yüzde 60'ın üzerinde olmalıdır. Ayrıca malulen emekli olmak için çalışanın 10 yıllık sigorta geçmişi ve bu 10 yıl içinde 1800 gün prim ödemesi yapılmış olmalıdır.

Engelliler için emeklilik prim günü kaç olmalı?

SİGORTALI: Engelli olarak emekli olabilmek için en az yüzde 40 raporsa ihtiyacınız vardır. Yüzde 40 3. derece emeklilik demektir. 2. derecede bulunanlar yüzde 60, 1. derecede bulunanlar yüzde 80 rapora sahip olurlar ve emeklilik için gerekli prim sayıları da bu derecelere göre farklılık gösterir. 1. Derece yani %80 ve üzeri engeli bulunanlar 15 yıl ve 3600 gün prim sayısı ile emekliliği hak

ederlerken, 2.derece bulunan %60 ve %79 arasında engeli bulunanlar 18 yıl 4000 gün prim ile emekliliği hak etmektedirler. 3. Derecede bulunanlar %40 ile %59 arasında engeli bulunanlar ise 20 yıl 4400 gün prim ile emekli olmaktadırlar.

BAĞKURLU: Sağlık Kurulu Raporu yüzde 60 üzeri olanlar 3960 gün prim ödemeleri ve 15 yıldan beri sigortalı olmaları halinde emekli olabiliyor. Engelli durumu yüzde 50-59 arası olanlar ise 16 yıl çalışmaları ve 4320 gün prim ödemeleri halinde emekliliğe hak kazanıyor. Engellilik hali yüzde 40-49 arasında olanlar ise 18 yıl çalışmaları ve 4680 gün prim ödemeleri halinde, emekli olabiliyor.