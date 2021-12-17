Engelli yakını aylığı ne kadar? 2022 evde bakım parası ne kadar oldu?

Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşı nasıl alınır? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından merak ediliyor. 2022 sayılı kanun kapsamında 65 yaş üstü kişilere, engellilere ve evde engellisine bakan kişilere maaş ödemesi yapılıyor.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır. Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Engelli yakını aylığı ne kadar?

Evde bakım parası 2022 yılı asgari ücret zammı sonrası merak edilir oldu. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranında zam ile net asgari ücret 4 bin 250 TL 5ldu. Asgari ücretin artmasıyla birlikte evde bakım parası da arttı. Bakım maaşı ise 1798'den 2706'ya yükseldi.

Evde bakım maaşı hangi yakına verilir?

Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

Engelli maaşı kimler alır?

Engelli yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

18 yaş altı engelli yakını aylığı ne demektir?

Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirdiği, 18 yaşından küçük ,özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri engelli olan yakını bulunanlara yapılan yardımdır. 18 yaş yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında belge istenmekte midir?

Yetkili hastaneden alınan engelliler için sağlık kurulu raporu/çocuklar için özel gereksinim raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) ve başvuran kişi engellinin anne ya da babası değilse vesayet belgesi.

Engelli yakını aylığı alan 18 yaşını doldurması halinde engelli aylığından faydalanabilir mi?

Rapor oranı, muhtaçlık sınırı ve diğer şartları uygun olursa vatandaşımız engelli aylığından faydalanabilir. Vatandaşımız raporuyla birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunmalıdır.

Engelli yakını aylığı alan engelli ile aynı evde yaşamak zorumda mı?

Merkezi inceleme sonucu engelli vatandaş ve engelli vatandaşın adına engelli yakını aylığı alan kişi farklı hanelerde olduğu tespit edilirse Sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylıkları kesilir.

Evde bakım aylığı, parası, maaşı ne zaman yatıyor?

2022 engelli bakım aylığı ödemeleri ise vatandaşların ödeme tarihlerinde yoğun yığılmalar karşısında mağdur olmaması adına;

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Olarak ödemeler yapılacaktır ve PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk ve ödemeleri almak için yığılma mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanarak bu düzenleme yapılmaktadır.