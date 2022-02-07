Engelli vatandaşları üzecek haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin ertelendiğini duyurdu.
yeniakit Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, binlerce engelli vatandaşın dört gözle beklediği kamu kurumlarına atama töreninin ertelendiğini duyurdu.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.