Engelli tekvandocunun hedefi dünya şampiyonluğu





MERSİN (AA) - Mersin'de bir iş kazasında sağ elini kaybeden 38 yaşındaki İmdat Çetiner, öneri sonucu başladığı para-tekvandoda önemli gelişim gösterirken, katılmaya hak kazandığı Dünya Şampiyonası'nda madalya almayı hedefliyor.

Silifke ilçesinde yaşayan Çetiner, 2016 yılında çalıştığı atölyede geçirdiği kaza sonucu sağ elini kaybetti.

Olaydan bir yıl sonra ilçede faaliyet yürüten Atayurt Tekvando Spor Kulübünün antrenörü İbrahim Açıkgöz'ün teşvikiyle para-tekvandoya başlayan Çetiner, gününün büyük bir kısmını antrenmanlarla geçirdi.

Katıldığı ilk turnuvada Türkiye üçüncüsü olan Çetiner, başarılı performansı sayesinde 5-6 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan 8. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'na katılacak olan milli takıma seçildi.

İmdat Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvando sayesinde engelini aştığını belirterek, aldığı derecenin kendisini motive ettiğini söyledi.

Dünya Şampiyonası'ndan umutlu olduğunu söyleyen Çetiner, "İnşallah derece yapıp, İstiklal Marşı'mız eşliğinde bayrağımızı göndere çektirmeyi hedefliyoruz. Antrenörüme, Silifke, Mersin ve ülkemize bir gurur yaşatmak istiyorum." dedi.

Çetiner, kendisi gibi engeli olan gençlere tavsiyede bulunarak, "Benim durumumda olan genç kardeşlerime yılmamalarını, hayata sıkı sıkı sarılmalarını tavsiye ediyorum. Kulübümüzde de benim gibi engelli iki sporcumuz daha var. Yaşları geldiğinde onlar da inşallah başarılı olacaklar." ifadelerini kullandı.

Antrenör İbrahim Açıkgöz de sporcunun tekvando sayesinde hayata bağlandığını vurgulayarak, "İki yıldır tekvando yapıyoruz, madalya için mücadele ediyoruz. Bu yıl çalışmalarımızın emeğini aldık. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olacağız." diye konuştu.