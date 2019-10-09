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Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:56
Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

Engelli sağlık raporu veren hastaneler nasıl belirlenir?

Söz konusu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Engelli sağlık raporu veren hastanelerin zaruri tüm malzeme ve materyallere sahip olması gerekiyor. Kriterler belirlenirken hastanın A'dan Z'ye tüm sağlık kontrollerinin yapılabileceği ortamın mevcut olmasına dikkat ediliyor.

Randevu nasıl alınır?

Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler randevu ile hizmet veriyor. Bunun için ALO 186'dan randevu almak gerekiyor. Ancak aldığınız randevunun kurul gününe denk gelmesi önemli. Şayet muayeneler gerçekleştikten sonra kurul gününe uzun bir zaman varsa; yeniden hastaneye gitmeniz gerekecektir. Hastanelerde haftada iki kez kurul toplanmaktadır. Gideceğiniz hastanede kurul toplantısının hangi günlerde gerçekleşeceğini söz konusu hastaneyi arayarak öğrenebilirsiniz.

Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

İşte, Türkiye genelinde engelli sağlık raporu veren hastaneler:

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HAKEM HASTANE LİSTESİ

1          AdanaAdana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2          Adıyaman      T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3          Afyonkarahisar        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

4          Ankara           Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

5          Ankara           Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6          Ankara           Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

7          Ankara           Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8          Ankara           Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

9          Antalya          Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10       AydınAydın Devlet Hastanesi

11       Balıkesir        Balıkesir Devlet Hastanesi

12       BingölBingöl Devlet Hastanesi

13       Bolu   İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

14       BursaŞevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

15       BursaBursa Devlet Hastanesi

16       Çanakkale    Çanakkale Devlet Hastanesi

17       Çankırı           Çankırı Devlet Hastanesi

18       Denizli           Denizli Devlet Hastanesi

19       Diyarbakır      Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

20       ElazığElazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21       Erzurum        Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22       Eskişehir       Eskişehir Devlet Hastanesi

23       Gaziantep     Dr. Ersin ARSLAN Devlet Hastanesi

24       İstanbul         Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25       İstanbul         İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

26       İstanbul         Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

27       İstanbul         İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

28       İstanbul         Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29       İstanbul         İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30       İstanbul         İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

31       İstanbul         T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

32       İstanbul         Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

33       İzmir   T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

34       İzmir   Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

35       İzmir   İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

36       İzmir   İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

37       Kahramanmaraş      Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi

38       Kayseri          Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

39       KonyaKonya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

40       Mersin            Mersin Devlet Hastanesi

41       Rize    T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

42       Sakarya         T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

43       Samsun         Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

44       Sivas  Sivas Numune Hastanesi

45       Şanlıurfa       Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

46       Trabzon         Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

47       Van    Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

48       Zonguldak    Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI

1          AdanaSağlık Bakanlığı      Ceyhan Devlet Hastanesi

2          AdanaSağlık Bakanlığı      Adana Devlet Hastanesi

3          AdanaSağlık Bakanlığı      Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4          AdanaSağlık Bakanlığı      Kozan Devlet Hastanesi

5          AdanaSağlık Bakanlığı      Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi

6          AdanaÜniversite      Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi

7          AdanaÜniversite      Başkent Üniversitesi Dr.Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi

8          AdanaMSB   Adana Asker Hastanesi

9          Adıyaman      Sağlık Bakanlığı      T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10       Adıyaman      Sağlık Bakanlığı      Gölbaşı Devlet Hastanesi

11       Adıyaman      Sağlık Bakanlığı      Kahta Devlet Hastanesi

12       Adıyaman      Sağlık Bakanlığı      Besni Devlet Hastanesi

13       Afyonkarahisar        Sağlık Bakanlığı      Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

14       Afyonkarahisar        Sağlık Bakanlığı      Sandıklı Devlet Hastanesi

15       Afyonkarahisar        Üniversite     Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

16       Ağrı     Sağlık Bakanlığı      Ağrı Devlet Hastanesi

17       Ağrı     Sağlık Bakanlığı      Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet hastanesi

18       Ağrı     Sağlık Bakanlığı      Patnos Devlet Hastanesi

19       Ağrı     MSB   Ağrı Asker Hastanesi

20       Aksaray         Sağlık Bakanlığı      Aksaray Devlet Hastanesi

21       Amasya         Sağlık Bakanlığı      Amasya T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22       Amasya         Sağlık Bakanlığı      Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi

23       Amasya         MSB   Merzifon Asker Hastanesi

24       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

26       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

27       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

28       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

31       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

32       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

33       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi

34       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Ulus Devlet Hastanesi

35       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

36       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi

37       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Etimesgut Prof. Dr. Celal Ertuğ Devlet Hastanesi

38       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi

39       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi

40       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Beypazarı Devlet hastanesi

41       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Yenimahalle Devlet Hastanesi

42       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

43       Ankara           Sağlık Bakanlığı      Kızılcahamam Devlet Hastanesi

44       Ankara           Üniversite     Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina ve Dikimevi Hastanesi

45       Ankara           Üniversite     Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

46       Ankara           Üniversite     Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

47       Ankara           Üniversite     Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

48       Ankara           Üniversite     Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

49       Ankara           Üniversite     Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

50       Ankara           Üniversite     Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

51       Ankara           MSB   Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Eğitim Hastanesi

52       Ankara           MSB   Ankara Asker Hastanesi

53       Ankara           MSB   Etimesgut Asker Hastanesi

54       Ankara           MSB   Beytepe Asker Hastanesi

55       Antalya          Sağlık Bakanlığı      Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

56       Antalya          Sağlık Bakanlığı      Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

57       Antalya          Sağlık Bakanlığı      Finike Devlet Hastanesi

58       Antalya          Sağlık Bakanlığı      Alanya Devlet Hastanesi

59       Antalya          Sağlık Bakanlığı      Kemer Devlet Hastanesi

60       Antalya          Sağlık Bakanlığı      Serik Devlet Hastanesi

61       Antalya          Sağlık Bakanlığı      Korkuteli Devlet Hastanesi

62       Antalya          Sağlık Bakanlığı      Kumluca Devlet Hastanesi

63       Antalya          Sağlık Bakanlığı      Manavgat Devlet Hastanesi

64       Antalya          Üniversite     Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi

65       Antalya          Üniversite     Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

66       Ardahan        Sağlık Bakanlığı      Ardahan Devlet Hastanesi

67       Ardahan        MSB   Ardahan Asker Hastanesi

68       ArtvinSağlık Bakanlığı      Artvin Devlet Hastanesi

69       ArtvinSağlık Bakanlığı      Hopa Devlet Hastanesi

70       AydınSağlık Bakanlığı      Aydın Devlet Hastanesi

71       AydınSağlık Bakanlığı      Aydın Atatürk Devlet Hastanesi

72       AydınSağlık Bakanlığı      Kuşadası Devlet Hastanesi

73       AydınSağlık Bakanlığı      Nazilli Devlet Hastanesi

74       AydınSağlık Bakanlığı      Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi

75       AydınÜniversite      Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

76       Balıkesir        Sağlık Bakanlığı      Balıkesir Devlet Hastanesi

77       Balıkesir        Sağlık Bakanlığı      Atatürk Devlet Hastanesi

78       Balıkesir        Sağlık Bakanlığı      Bandırma Devlet Hastanesi

79       Balıkesir        Sağlık Bakanlığı      Burhaniye Devlet Hastanesi

80       Balıkesir        Sağlık Bakanlığı      Edremit Devlet Hastanesi

81       Balıkesir        Sağlık Bakanlığı      Gönen Devlet Hastanesi

82       Balıkesir        Sağlık Bakanlığı      Ayvalık Devlet Hastanesi

83       Balıkesir        MSB   Balıkesir Asker Hastanesi

84       Balıkesir        MSB   Edremit Asker Hastanesi

85       BartınSağlık Bakanlığı      Bartın Devlet Hastanesi

86       Batman          Sağlık Bakanlığı      Batman Bölge Devlet Hastanesi

87       Bayburt          Sağlık Bakanlığı      Bayburt Devlet Hastanesi

88       BilecikSağlık Bakanlığı      Bilecik Devlet Hastanesi

89       BilecikSağlık Bakanlığı      Bozüyük Devlet Hastanesi

90       BingölSağlık Bakanlığı      Bingöl Devlet Hastanesi

91       Bitlis   Sağlık Bakanlığı      Bitlis Devlet Hastanesi

92       Bitlis   Sağlık Bakanlığı      Tatvan Devlet Hastanesi

93       Bitlis   MSB   Tatvan Asker Hastanesi

94       Bolu   Sağlık Bakanlığı      Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

95       Burdur           Sağlık Bakanlığı      Burdur Devlet Hastanesi

96       Burdur           Sağlık Bakanlığı      Bucak Devlet Hastanesi

97       BursaSağlık Bakanlığı      Bursa Devlet Hastanesi

98       BursaSağlık Bakanlığı      Çekirge Devlet Hastanesi

99       BursaSağlık Bakanlığı      Bursa Dörtçelik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

100     BursaSağlık Bakanlığı      Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

101     BursaSağlık Bakanlığı      İnegöl Devlet Hastanesi

102     BursaSağlık Bakanlığı      Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi

103     BursaSağlık Bakanlığı      Orhangazi Devlet Hastanesi

104     BursaSağlık Bakanlığı      Yenişehir Devlet Hastanesi

105     BursaSağlık Bakanlığı      İznik Devlet Hastanesi

106     BursaSağlık Bakanlığı      Karacabey Devlet Hastanesi

107     BursaSağlık Bakanlığı      Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

108     BursaSağlık Bakanlığı      Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi

109     BursaÜniversite      Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

110     BursaMSB   Bursa Asker Hastanesi

111     Çanakkale    Sağlık Bakanlığı      Çanakkale Devlet Hastanesi

112     Çanakkale    Sağlık Bakanlığı      Biga Devlet Hastanesi

113     Çanakkale    Üniversite     Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

114     Çanakkale    MSB   Çanakkale Asker Hastanesi

115     Çanakkale    MSB   Çanakkale Gelibolu Asker Hastanesi

116     Çankırı           Sağlık Bakanlığı      Çankırı Devlet Hastanesi

117     Çorum            Sağlık Bakanlığı      T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi

118     Denizli           Sağlık Bakanlığı      Denizli Devlet Hastanesi

119     Denizli           Sağlık Bakanlığı      Servergazi Devlet Hastanesi

120     Denizli           Üniversite     Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

121     Denizli           MSB   Denizli Asker Hastanesi

122     Diyarbakır      Sağlık Bakanlığı      Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

123     Diyarbakır      Sağlık Bakanlığı      Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi

124     Diyarbakır      Sağlık Bakanlığı      Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

125     Diyarbakır      Sağlık Bakanlığı      Ergani Devlet Hastanesi

126     Diyarbakır      Sağlık Bakanlığı      Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi

127     Diyarbakır      Üniversite     Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

128     Diyarbakır      MSB   Diyarbakır Asker Hastanesi

129     DüzceSağlık Bakanlığı      Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

130     DüzceÜniversite      Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

131     EdirneSağlık Bakanlığı      Edirne Devlet Hastanesi

132     EdirneSağlık Bakanlığı      Keşan Devlet Hastanesi

133     EdirneSağlık Bakanlığı      Uzunköprü Devlet Hastanesi

134     EdirneÜniversite      Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

135     ElazığSağlık Bakanlığı      Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi

136     ElazığSağlık Bakanlığı      Harput Devlet Hastanesi

137     ElazığÜniversite      Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

138     ElazığMSB   Elazığ Asker Hastanesi

139     Erzincan        Sağlık Bakanlığı      T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

140     Erzincan        Üniversite     T.C Sağlık Bakanlığı Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

141     Erzincan        MSB   Erzincan Asker Hastanesi

142     Erzurum        Sağlık Bakanlığı      Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

143     Erzurum        Sağlık Bakanlığı      Oltu Devlet Hastanesi

144     Erzurum        Sağlık Bakanlığı      Horasan Devlet Hastanesi

145     Erzurum        Sağlık Bakanlığı      Palandöken Devlet Hastanesi

146     Erzurum        Üniversite     Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

147     Erzurum        MSB   Erzurum Asker Hastanesi

148     Eskişehir       Sağlık Bakanlığı      Eskişehir Devlet Hastanesi

149     Eskişehir       Sağlık Bakanlığı      Yunus Emre Devlet Hastanesi

150     Eskişehir       Üniversite     Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

151     Eskişehir       MSB   Eskişehir Asker Hastanesi

152     Gaziantep     Sağlık Bakanlığı      Gaziantep Dr. Ersin ARSLAN Devlet Hastanesi

153     Gaziantep     Sağlık Bakanlığı      25 Aralık Devlet Hastanesi

154     Gaziantep     Sağlık Bakanlığı      Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi

155     Gaziantep     Sağlık Bakanlığı      Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi

156     Gaziantep     Üniversite     Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi

157     Giresun         Sağlık Bakanlığı      Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi

158     GümüşhaneSağlık Bakanlığı      Gümüşhane Devlet Hastanesi

159     GümüşhaneSağlık Bakanlığı      Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi

160     Hakkari          Sağlık Bakanlığı      Hakkari Devlet Hastanesi

161     Hakkari          Sağlık Bakanlığı      Yüksekova Devlet Hastanesi

162     HataySağlık Bakanlığı      Antakya Devlet Hastanesi

163     HataySağlık Bakanlığı      Kırıkhan Devlet Hastanesi

164     HataySağlık Bakanlığı      İskenderun Devlet Hastanesi

165     HataySağlık Bakanlığı      Dörtyol Devlet Hastanesi

166     HatayMSB   İskenderun Asker Hastanesi

167     HatayÜniversite      Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

168     Iğdır    Sağlık Bakanlığı      Iğdır Devlet Hastanesi

169     Isparta            Sağlık Bakanlığı      Gülkent Devlet Hastanesi

170     Isparta            Sağlık Bakanlığı      Yalvaç Devlet Hastanesi

171     Isparta            Sağlık Bakanlığı      Isparta Devlet Hastanesi

172     Isparta            Üniversite     Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

173     Isparta            MSB   Isparta Asker Hastanesi

174     İçel      Sağlık Bakanlığı      Mersin Devlet Hastanesi

175     İçel      Sağlık Bakanlığı      Toros Devlet Hastanesi

176     İçel      Sağlık Bakanlığı      Tarsus Devlet Hastanesi

177     İçel      Sağlık Bakanlığı      Anamur Devlet Hastanesi

178     İçel      Sağlık Bakanlığı      Erdemli Devlet Hastanesi

179     İçel      Sağlık Bakanlığı      Silifke Devlet Hastanesi

180     İçel      Üniversite      Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

181     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

182     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      Bakırköy Prof . Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

183     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

184     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      Büyükçekmece Devlet Hastanesi

185     İstanbul                     Sağlık Bakanlığı      Başakşehir Devlet Hastanesi

186     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      Esenyurt Devlet Hastanesi

187     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

188     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

189     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

190     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

191     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

192     İstanbul                     Sağlık Bakanlığı      Bayrampaşa Devlet Hastanesi

193     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

194     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      Beykoz Devlet Hastanesi

195     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

196     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Silivri Devlet Hastanesi

197     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

198     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

199     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

200     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi

201     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi

202     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

203     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi

204     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul İstinye Devlet Hastanesi

205     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Pendik Devlet Hastanesi

206     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

207     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi

208     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Beyoğlu Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

209     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

210     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

211     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi

212     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi

213     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Tuzla Devlet hastanesi

214     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi

215     İstanbul         Sağlık Bakanlığı      İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

216     İstanbul                     Sağlık Bakanlığı      İstanbul Sultanbeyli Taciler Eğitim Vakfı Devlet Hastanesi

217     İstanbul         Üniversite     Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi

218     İstanbul         Üniversite     Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

219     İstanbul         Üniversite     İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi

220     İstanbul         Üniversite     İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

221     İstanbul         Üniversite     Yeditepe Üniversitesi

222     İstanbul         Üniversite     Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

223     İstanbul         MSB   Kasımpaşa Asker Hastanesi

224     İstanbul         MSB   Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı

225     İstanbul         MSB   Gümüşsuyu Asker Hastanesi

226     İzmir   Sağlık Bakanlığı      TC Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

227     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

228     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi

229     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

230     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

231     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Urla Devlet Hastanesi

232     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Aliağa Devlet Hastanesi

233     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

234     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

235     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Bayındır Devlet Hastanesi

236     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi

237     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

238     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

239     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi

240     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve

241     Araştırma Hastanesi

242     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Foça Devlet Hastanesi

243     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Menemen Devlet Hastanesi

244     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi

245     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir Tire Devlet Hastanesi

246     İzmir   Sağlık Bakanlığı      İzmir M. Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi

247     İzmir   Üniversite      Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

248     İzmir   Üniversite      Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

249     İzmir   MSB   Güzelyalı Asker Hastanesi

250     İzmir   MSB   İzmir Asker Hastanesi

251     İzmir   Üniversite      Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi

252     Kahramanmaraş      Sağlık Bakanlığı      Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi

253     Kahramanmaraş      Sağlık Bakanlığı      Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi

254     Kahramanmaraş      Sağlık Bakanlığı      Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi

255     Kahramanmaraş      Üniversite     Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

256     Karabük         Sağlık Bakanlığı      T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi

257     Karabük         Sağlık Bakanlığı      Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi

258     Karaman       Sağlık Bakanlığı      Karaman Ermenek Hastanesi

259     Karaman       Sağlık Bakanlığı      Karaman Devlet Hastanesi

260     Kars    Sağlık Bakanlığı      Kars Harakani Devlet Hastanesi

261     Kars    MSB   Sarıkamış Asker Hastanesi

262     Kars    Üniversite      Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

263     Kastamonu   Sağlık Bakanlığı      Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi

264     Kayseri          Sağlık Bakanlığı      Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

265     Kayseri          Sağlık Bakanlığı      Kayseri Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi

266     Kayseri          Üniversite     Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

267     Kayseri          MSB   Kayseri Asker Hastanesi

268     Kırıkkale        Sağlık Bakanlığı      Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi

269     Kırıkkale        Üniversite     Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi

270     Kırklareli        Sağlık Bakanlığı      Kırklareli Devlet Hastanesi

271     Kırklareli        Sağlık Bakanlığı      Lüleburgaz Devlet Hastanesi

272     Kırşehir          Sağlık Bakanlığı      T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

273     Kilis    Sağlık Bakanlığı      Kilis Devlet Hastanesi

274     Kocaeli          Sağlık Bakanlığı      Kocaeli Devlet Hastanesi

275     Kocaeli          Sağlık Bakanlığı      Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi

276     Kocaeli          Sağlık Bakanlığı      Kocaeli M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi

277     Kocaeli          Sağlık Bakanlığı      Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi

278     Kocaeli          Sağlık Bakanlığı      Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

279     Kocaeli          Sağlık Bakanlığı      Gebze Fatih Devlet Hastanesi

280     Kocaeli          Sağlık Bakanlığı      Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi

281     Kocaeli          Sağlık Bakanlığı      Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi

282     Kocaeli          Sağlık Bakanlığı      Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

283     Kocaeli          Üniversite     Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

284     Kocaeli          MSB   Gölcük Asker Hastanesi

285     Kocaeli          MSB   Derince Asker Hastanesi

286     KonyaSağlık Bakanlığı      Konya Numune Hastanesi

287     KonyaSağlık Bakanlığı      Konya Akşehir Hastanesi

288     KonyaSağlık Bakanlığı      Konya Beyhekim Hastanesi

289     KonyaSağlık Bakanlığı      Konya Beyşehir Hastanesi

290     KonyaSağlık Bakanlığı      Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

291     KonyaSağlık Bakanlığı      Konya Ereğli Devlet Hastanesi

292     KonyaSağlık Bakanlığı      Konya Seydişehir Hastanesi

293     KonyaÜniversite      Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

294     KonyaÜniversite      Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi

295     KonyaMSB   Konya Asker Hastanesi

296     KonyaÜniversite      Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi

297     Kütahya         Sağlık Bakanlığı      T.C. Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

298     Kütahya         Sağlık Bakanlığı      Kütahya Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi

299     Kütahya         MSB   Kütahya Asker Hastanesi

300     Malatya          Sağlık Bakanlığı      Malatya Devlet Hastanesi

301     Malatya          Sağlık Bakanlığı      Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi

302     Malatya          Üniversite     İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

303     Malatya          MSB   Malatya Asker Hastanesi

304     Manisa           Sağlık Bakanlığı      Manisa Devlet Hastanesi

305     Manisa           Sağlık Bakanlığı      Merkezefendi Devlet Hastanesi

306     Manisa           Sağlık Bakanlığı      Salihli Devlet Hastanesi

307     Manisa           Sağlık Bakanlığı      Soma Devlet Hastanesi

308     Manisa           Sağlık Bakanlığı      Akhisar Devlet Hastanesi

309     Manisa           Sağlık Bakanlığı      Saruhanlı Devlet Hastanesi

310     Manisa           Sağlık Bakanlığı      Turgutlu Devlet Hastanesi

311     Manisa           Üniversite     Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

312     Manisa           MSB   Manisa Asker Hastanesi

313     Mardin           Sağlık Bakanlığı      Mardin Devlet Hastanesi

314     Mardin           Sağlık Bakanlığı      Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi

315     Mardin           Sağlık Bakanlığı      Mardin Midyat Devlet Hastanesi

316     Mardin           Sağlık Bakanlığı      Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi

317     MuğlaSağlık Bakanlığı      T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

318     MuğlaSağlık Bakanlığı      Muğla Fethiye Devlet Hastanesi

319     MuğlaSağlık Bakanlığı      Muğla Bodrum Devlet Hastanesi

320     MuğlaSağlık Bakanlığı      Muğla Marmaris Devlet Hastanesi

321     MuğlaSağlık Bakanlığı      Muğla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi

322     MuğlaMSB   Aksaz Asker Hastanesi

323     Muş    Sağlık Bakanlığı      Muş Devlet Hastanesi

324     Muş    Sağlık Bakanlığı      Muş Bulanık Devlet Hastanesi

325     Nevşehir        Sağlık Bakanlığı      Nevşehir Devlet Hastanesi

326     NiğdeSağlık Bakanlığı      Niğde Devlet Hastanesi

327     Ordu   Sağlık Bakanlığı      Ordu Devlet Hastanesi

328     Ordu   Sağlık Bakanlığı      Ordu Ünye Devlet Hastanesi

329     Ordu   Sağlık Bakanlığı      Ordu Fatsa Devlet Hastanesi

330     Ordu   Sağlık Bakanlığı      T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

331     Osmaniye      Sağlık Bakanlığı      Osmaniye Devlet Hastanesi

332     Osmaniye      Sağlık Bakanlığı      Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi

333     Osmaniye      Sağlık Bakanlığı      Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi

334     Rize    Sağlık Bakanlığı      T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

335     Rize    Sağlık Bakanlığı      Rize Devlet Hastanesi

336     Sakarya         Sağlık Bakanlığı      T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

337     Sakarya         Sağlık Bakanlığı      Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi

338     Samsun         Sağlık Bakanlığı      Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi

339     Samsun         Sağlık Bakanlığı      Samsun Bafra Devlet Hastanesi

340     Samsun         Sağlık Bakanlığı      Samsun Gazi Devlet Hastanesi

341     Samsun         Sağlık Bakanlığı      Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

342     Samsun         Sağlık Bakanlığı      Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi

343     Samsun         Üniversite     Samsun T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

344     Samsun         MSB   Samsun Asker Hastanesi

345     Siirt     Sağlık Bakanlığı      Siirt Devlet Hastanesi

346     SinopSağlık Bakanlığı      Sinop Atatürk Devlet Hastanesi

347     Sivas  Sağlık Bakanlığı      Sivas Devlet Hastanesi

348     Sivas  Sağlık Bakanlığı      Sivas Numune Hastanesi

349     Sivas  Sağlık Bakanlığı      Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi

350     Sivas  Sağlık Bakanlığı      Sivas Suşehri Devlet Hastanesi

351     Sivas  Üniversite      Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

352     Sivas  MSB   Sivas Asker Hastanesi

353     Şanlıurfa       Sağlık Bakanlığı      Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi

354     Şanlıurfa       Sağlık Bakanlığı      Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

355     Şanlıurfa       Sağlık Bakanlığı      Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi

356     Şanlıurfa       Sağlık Bakanlığı      Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi

357     Şanlıurfa       Üniversite     Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

358     ŞırnakSağlık Bakanlığı      Şırnak Devlet Hastanesi

359     Tekirdağ        Sağlık Bakanlığı      Tekirdağ Devlet Hastanesi

360     Tekirdağ        Sağlık Bakanlığı      Çerkezköy Devlet Hastanesi

361     Tekirdağ        Sağlık Bakanlığı      Çorlu Devlet Hastanesi

362     Tekirdağ        MSB   Çorlu Asker Hastanesi

363     Tokat  Sağlık Bakanlığı      Tokat Devlet Hastanesi

364     Tokat  Sağlık Bakanlığı      Tokat Turhal Devlet Hastanesi

365     Tokat  Sağlık Bakanlığı      Tokat Erbaa Devlet Hastanesi

366     Tokat  Üniversite      Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

367     Trabzon         Sağlık Bakanlığı      Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

368     Trabzon         Sağlık Bakanlığı      Trabzon Fatih Devlet Hastanesi

369     Trabzon         Sağlık Bakanlığı      Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi

370     Trabzon         Sağlık Bakanlığı      Trabzon Of Devlet Hastanesi

371     Trabzon         Sağlık Bakanlığı      Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi

372     Trabzon         Üniversite     Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

373     Tunceli          Sağlık Bakanlığı      Tunceli Devlet Hastanesi

374     Uşak   Sağlık Bakanlığı      Uşak Devlet Hastanesi

375     Van    Sağlık Bakanlığı      Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

376     Van    Sağlık Bakanlığı      Van İpekyolu Kadım Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

377     Van    Üniversite      Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

378     Van    MSB   Van Asker Hastanesi

379     Yalova           Sağlık Bakanlığı      Yalova Devlet Hastanesi

380     Yozgat           Sağlık Bakanlığı      Yozgat Devlet Hastanesi

381     Yozgat           Sağlık Bakanlığı      Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi

382     Zonguldak    Sağlık Bakanlığı      Atatürk Devlet Hastanesi

383     Zonguldak    Sağlık Bakanlığı      Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi

384     Zonguldak    Sağlık Bakanlığı      Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi

385     Zonguldak    Üniversite     Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

 

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