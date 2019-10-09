Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

Engelli sağlık raporu veren hastaneler nasıl belirlenir?

Söz konusu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Engelli sağlık raporu veren hastanelerin zaruri tüm malzeme ve materyallere sahip olması gerekiyor. Kriterler belirlenirken hastanın A'dan Z'ye tüm sağlık kontrollerinin yapılabileceği ortamın mevcut olmasına dikkat ediliyor.

Randevu nasıl alınır?

Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler randevu ile hizmet veriyor. Bunun için ALO 186'dan randevu almak gerekiyor. Ancak aldığınız randevunun kurul gününe denk gelmesi önemli. Şayet muayeneler gerçekleştikten sonra kurul gününe uzun bir zaman varsa; yeniden hastaneye gitmeniz gerekecektir. Hastanelerde haftada iki kez kurul toplanmaktadır. Gideceğiniz hastanede kurul toplantısının hangi günlerde gerçekleşeceğini söz konusu hastaneyi arayarak öğrenebilirsiniz.

Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

İşte, Türkiye genelinde engelli sağlık raporu veren hastaneler:

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HAKEM HASTANE LİSTESİ

1 AdanaAdana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 Adıyaman T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

4 Ankara Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

5 Ankara Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6 Ankara Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

7 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

9 Antalya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10 AydınAydın Devlet Hastanesi

11 Balıkesir Balıkesir Devlet Hastanesi

12 BingölBingöl Devlet Hastanesi

13 Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

14 BursaŞevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

15 BursaBursa Devlet Hastanesi

16 Çanakkale Çanakkale Devlet Hastanesi

17 Çankırı Çankırı Devlet Hastanesi

18 Denizli Denizli Devlet Hastanesi

19 Diyarbakır Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

20 ElazığElazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21 Erzurum Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22 Eskişehir Eskişehir Devlet Hastanesi

23 Gaziantep Dr. Ersin ARSLAN Devlet Hastanesi

24 İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25 İstanbul İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

26 İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

27 İstanbul İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

28 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29 İstanbul İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30 İstanbul İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

31 İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

32 İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

33 İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

34 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

35 İzmir İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

36 İzmir İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

37 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi

38 Kayseri Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

39 KonyaKonya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

40 Mersin Mersin Devlet Hastanesi

41 Rize T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

42 Sakarya T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

43 Samsun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

44 Sivas Sivas Numune Hastanesi

45 Şanlıurfa Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

46 Trabzon Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

47 Van Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

48 Zonguldak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI

1 AdanaSağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi

2 AdanaSağlık Bakanlığı Adana Devlet Hastanesi

3 AdanaSağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4 AdanaSağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi

5 AdanaSağlık Bakanlığı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi

6 AdanaÜniversite Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi

7 AdanaÜniversite Başkent Üniversitesi Dr.Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi

8 AdanaMSB Adana Asker Hastanesi

9 Adıyaman Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10 Adıyaman Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Devlet Hastanesi

11 Adıyaman Sağlık Bakanlığı Kahta Devlet Hastanesi

12 Adıyaman Sağlık Bakanlığı Besni Devlet Hastanesi

13 Afyonkarahisar Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

14 Afyonkarahisar Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi

15 Afyonkarahisar Üniversite Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

16 Ağrı Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet Hastanesi

17 Ağrı Sağlık Bakanlığı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet hastanesi

18 Ağrı Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi

19 Ağrı MSB Ağrı Asker Hastanesi

20 Aksaray Sağlık Bakanlığı Aksaray Devlet Hastanesi

21 Amasya Sağlık Bakanlığı Amasya T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22 Amasya Sağlık Bakanlığı Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi

23 Amasya MSB Merzifon Asker Hastanesi

24 Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25 Ankara Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

26 Ankara Sağlık Bakanlığı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

27 Ankara Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

28 Ankara Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29 Ankara Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30 Ankara Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

31 Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

32 Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

33 Ankara Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi

34 Ankara Sağlık Bakanlığı Ulus Devlet Hastanesi

35 Ankara Sağlık Bakanlığı Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

36 Ankara Sağlık Bakanlığı Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi

37 Ankara Sağlık Bakanlığı Etimesgut Prof. Dr. Celal Ertuğ Devlet Hastanesi

38 Ankara Sağlık Bakanlığı Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi

39 Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi

40 Ankara Sağlık Bakanlığı Beypazarı Devlet hastanesi

41 Ankara Sağlık Bakanlığı Yenimahalle Devlet Hastanesi

42 Ankara Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

43 Ankara Sağlık Bakanlığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi

44 Ankara Üniversite Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina ve Dikimevi Hastanesi

45 Ankara Üniversite Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

46 Ankara Üniversite Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

47 Ankara Üniversite Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

48 Ankara Üniversite Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

49 Ankara Üniversite Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

50 Ankara Üniversite Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

51 Ankara MSB Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Eğitim Hastanesi

52 Ankara MSB Ankara Asker Hastanesi

53 Ankara MSB Etimesgut Asker Hastanesi

54 Ankara MSB Beytepe Asker Hastanesi

55 Antalya Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

56 Antalya Sağlık Bakanlığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

57 Antalya Sağlık Bakanlığı Finike Devlet Hastanesi

58 Antalya Sağlık Bakanlığı Alanya Devlet Hastanesi

59 Antalya Sağlık Bakanlığı Kemer Devlet Hastanesi

60 Antalya Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi

61 Antalya Sağlık Bakanlığı Korkuteli Devlet Hastanesi

62 Antalya Sağlık Bakanlığı Kumluca Devlet Hastanesi

63 Antalya Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi

64 Antalya Üniversite Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi

65 Antalya Üniversite Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

66 Ardahan Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi

67 Ardahan MSB Ardahan Asker Hastanesi

68 ArtvinSağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi

69 ArtvinSağlık Bakanlığı Hopa Devlet Hastanesi

70 AydınSağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi

71 AydınSağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi

72 AydınSağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi

73 AydınSağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi

74 AydınSağlık Bakanlığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi

75 AydınÜniversite Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

76 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Balıkesir Devlet Hastanesi

77 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Atatürk Devlet Hastanesi

78 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Bandırma Devlet Hastanesi

79 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Burhaniye Devlet Hastanesi

80 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Edremit Devlet Hastanesi

81 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Gönen Devlet Hastanesi

82 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Ayvalık Devlet Hastanesi

83 Balıkesir MSB Balıkesir Asker Hastanesi

84 Balıkesir MSB Edremit Asker Hastanesi

85 BartınSağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi

86 Batman Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi

87 Bayburt Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi

88 BilecikSağlık Bakanlığı Bilecik Devlet Hastanesi

89 BilecikSağlık Bakanlığı Bozüyük Devlet Hastanesi

90 BingölSağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi

91 Bitlis Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi

92 Bitlis Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi

93 Bitlis MSB Tatvan Asker Hastanesi

94 Bolu Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

95 Burdur Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi

96 Burdur Sağlık Bakanlığı Bucak Devlet Hastanesi

97 BursaSağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesi

98 BursaSağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi

99 BursaSağlık Bakanlığı Bursa Dörtçelik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

100 BursaSağlık Bakanlığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

101 BursaSağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi

102 BursaSağlık Bakanlığı Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi

103 BursaSağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi

104 BursaSağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi

105 BursaSağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi

106 BursaSağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi

107 BursaSağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

108 BursaSağlık Bakanlığı Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi

109 BursaÜniversite Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

110 BursaMSB Bursa Asker Hastanesi

111 Çanakkale Sağlık Bakanlığı Çanakkale Devlet Hastanesi

112 Çanakkale Sağlık Bakanlığı Biga Devlet Hastanesi

113 Çanakkale Üniversite Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

114 Çanakkale MSB Çanakkale Asker Hastanesi

115 Çanakkale MSB Çanakkale Gelibolu Asker Hastanesi

116 Çankırı Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi

117 Çorum Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi

118 Denizli Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi

119 Denizli Sağlık Bakanlığı Servergazi Devlet Hastanesi

120 Denizli Üniversite Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

121 Denizli MSB Denizli Asker Hastanesi

122 Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

123 Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi

124 Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

125 Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Ergani Devlet Hastanesi

126 Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi

127 Diyarbakır Üniversite Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

128 Diyarbakır MSB Diyarbakır Asker Hastanesi

129 DüzceSağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

130 DüzceÜniversite Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

131 EdirneSağlık Bakanlığı Edirne Devlet Hastanesi

132 EdirneSağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi

133 EdirneSağlık Bakanlığı Uzunköprü Devlet Hastanesi

134 EdirneÜniversite Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

135 ElazığSağlık Bakanlığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi

136 ElazığSağlık Bakanlığı Harput Devlet Hastanesi

137 ElazığÜniversite Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

138 ElazığMSB Elazığ Asker Hastanesi

139 Erzincan Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

140 Erzincan Üniversite T.C Sağlık Bakanlığı Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

141 Erzincan MSB Erzincan Asker Hastanesi

142 Erzurum Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

143 Erzurum Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi

144 Erzurum Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi

145 Erzurum Sağlık Bakanlığı Palandöken Devlet Hastanesi

146 Erzurum Üniversite Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

147 Erzurum MSB Erzurum Asker Hastanesi

148 Eskişehir Sağlık Bakanlığı Eskişehir Devlet Hastanesi

149 Eskişehir Sağlık Bakanlığı Yunus Emre Devlet Hastanesi

150 Eskişehir Üniversite Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

151 Eskişehir MSB Eskişehir Asker Hastanesi

152 Gaziantep Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin ARSLAN Devlet Hastanesi

153 Gaziantep Sağlık Bakanlığı 25 Aralık Devlet Hastanesi

154 Gaziantep Sağlık Bakanlığı Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi

155 Gaziantep Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi

156 Gaziantep Üniversite Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi

157 Giresun Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi

158 GümüşhaneSağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi

159 GümüşhaneSağlık Bakanlığı Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi

160 Hakkari Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi

161 Hakkari Sağlık Bakanlığı Yüksekova Devlet Hastanesi

162 HataySağlık Bakanlığı Antakya Devlet Hastanesi

163 HataySağlık Bakanlığı Kırıkhan Devlet Hastanesi

164 HataySağlık Bakanlığı İskenderun Devlet Hastanesi

165 HataySağlık Bakanlığı Dörtyol Devlet Hastanesi

166 HatayMSB İskenderun Asker Hastanesi

167 HatayÜniversite Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

168 Iğdır Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi

169 Isparta Sağlık Bakanlığı Gülkent Devlet Hastanesi

170 Isparta Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi

171 Isparta Sağlık Bakanlığı Isparta Devlet Hastanesi

172 Isparta Üniversite Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

173 Isparta MSB Isparta Asker Hastanesi

174 İçel Sağlık Bakanlığı Mersin Devlet Hastanesi

175 İçel Sağlık Bakanlığı Toros Devlet Hastanesi

176 İçel Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi

177 İçel Sağlık Bakanlığı Anamur Devlet Hastanesi

178 İçel Sağlık Bakanlığı Erdemli Devlet Hastanesi

179 İçel Sağlık Bakanlığı Silifke Devlet Hastanesi

180 İçel Üniversite Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

181 İstanbul Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

182 İstanbul Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof . Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

183 İstanbul Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

184 İstanbul Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Devlet Hastanesi

185 İstanbul Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi

186 İstanbul Sağlık Bakanlığı Esenyurt Devlet Hastanesi

187 İstanbul Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

188 İstanbul Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

189 İstanbul Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

190 İstanbul Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

191 İstanbul Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

192 İstanbul Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi

193 İstanbul Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

194 İstanbul Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi

195 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

196 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Silivri Devlet Hastanesi

197 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

198 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

199 İstanbul Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

200 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi

201 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi

202 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

203 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi

204 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul İstinye Devlet Hastanesi

205 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Pendik Devlet Hastanesi

206 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

207 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi

208 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Beyoğlu Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

209 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

210 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

211 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi

212 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi

213 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Tuzla Devlet hastanesi

214 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi

215 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

216 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultanbeyli Taciler Eğitim Vakfı Devlet Hastanesi

217 İstanbul Üniversite Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi

218 İstanbul Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

219 İstanbul Üniversite İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi

220 İstanbul Üniversite İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

221 İstanbul Üniversite Yeditepe Üniversitesi

222 İstanbul Üniversite Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

223 İstanbul MSB Kasımpaşa Asker Hastanesi

224 İstanbul MSB Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı

225 İstanbul MSB Gümüşsuyu Asker Hastanesi

226 İzmir Sağlık Bakanlığı TC Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

227 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

228 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi

229 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

230 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

231 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Urla Devlet Hastanesi

232 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Aliağa Devlet Hastanesi

233 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

234 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi

235 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Bayındır Devlet Hastanesi

236 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi

237 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

238 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

239 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi

240 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve

241 Araştırma Hastanesi

242 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Foça Devlet Hastanesi

243 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Menemen Devlet Hastanesi

244 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi

245 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Tire Devlet Hastanesi

246 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir M. Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi

247 İzmir Üniversite Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

248 İzmir Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

249 İzmir MSB Güzelyalı Asker Hastanesi

250 İzmir MSB İzmir Asker Hastanesi

251 İzmir Üniversite Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi

252 Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi

253 Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi

254 Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi

255 Kahramanmaraş Üniversite Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

256 Karabük Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi

257 Karabük Sağlık Bakanlığı Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi

258 Karaman Sağlık Bakanlığı Karaman Ermenek Hastanesi

259 Karaman Sağlık Bakanlığı Karaman Devlet Hastanesi

260 Kars Sağlık Bakanlığı Kars Harakani Devlet Hastanesi

261 Kars MSB Sarıkamış Asker Hastanesi

262 Kars Üniversite Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

263 Kastamonu Sağlık Bakanlığı Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi

264 Kayseri Sağlık Bakanlığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

265 Kayseri Sağlık Bakanlığı Kayseri Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi

266 Kayseri Üniversite Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

267 Kayseri MSB Kayseri Asker Hastanesi

268 Kırıkkale Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi

269 Kırıkkale Üniversite Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi

270 Kırklareli Sağlık Bakanlığı Kırklareli Devlet Hastanesi

271 Kırklareli Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi

272 Kırşehir Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

273 Kilis Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi

274 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi

275 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi

276 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi

277 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi

278 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

279 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi

280 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi

281 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi

282 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

283 Kocaeli Üniversite Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

284 Kocaeli MSB Gölcük Asker Hastanesi

285 Kocaeli MSB Derince Asker Hastanesi

286 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi

287 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Akşehir Hastanesi

288 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Hastanesi

289 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Beyşehir Hastanesi

290 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

291 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Ereğli Devlet Hastanesi

292 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Seydişehir Hastanesi

293 KonyaÜniversite Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

294 KonyaÜniversite Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi

295 KonyaMSB Konya Asker Hastanesi

296 KonyaÜniversite Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi

297 Kütahya Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

298 Kütahya Sağlık Bakanlığı Kütahya Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi

299 Kütahya MSB Kütahya Asker Hastanesi

300 Malatya Sağlık Bakanlığı Malatya Devlet Hastanesi

301 Malatya Sağlık Bakanlığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi

302 Malatya Üniversite İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

303 Malatya MSB Malatya Asker Hastanesi

304 Manisa Sağlık Bakanlığı Manisa Devlet Hastanesi

305 Manisa Sağlık Bakanlığı Merkezefendi Devlet Hastanesi

306 Manisa Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi

307 Manisa Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi

308 Manisa Sağlık Bakanlığı Akhisar Devlet Hastanesi

309 Manisa Sağlık Bakanlığı Saruhanlı Devlet Hastanesi

310 Manisa Sağlık Bakanlığı Turgutlu Devlet Hastanesi

311 Manisa Üniversite Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

312 Manisa MSB Manisa Asker Hastanesi

313 Mardin Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi

314 Mardin Sağlık Bakanlığı Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi

315 Mardin Sağlık Bakanlığı Mardin Midyat Devlet Hastanesi

316 Mardin Sağlık Bakanlığı Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi

317 MuğlaSağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

318 MuğlaSağlık Bakanlığı Muğla Fethiye Devlet Hastanesi

319 MuğlaSağlık Bakanlığı Muğla Bodrum Devlet Hastanesi

320 MuğlaSağlık Bakanlığı Muğla Marmaris Devlet Hastanesi

321 MuğlaSağlık Bakanlığı Muğla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi

322 MuğlaMSB Aksaz Asker Hastanesi

323 Muş Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi

324 Muş Sağlık Bakanlığı Muş Bulanık Devlet Hastanesi

325 Nevşehir Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi

326 NiğdeSağlık Bakanlığı Niğde Devlet Hastanesi

327 Ordu Sağlık Bakanlığı Ordu Devlet Hastanesi

328 Ordu Sağlık Bakanlığı Ordu Ünye Devlet Hastanesi

329 Ordu Sağlık Bakanlığı Ordu Fatsa Devlet Hastanesi

330 Ordu Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

331 Osmaniye Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi

332 Osmaniye Sağlık Bakanlığı Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi

333 Osmaniye Sağlık Bakanlığı Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi

334 Rize Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

335 Rize Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi

336 Sakarya Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

337 Sakarya Sağlık Bakanlığı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi

338 Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi

339 Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Bafra Devlet Hastanesi

340 Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi

341 Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

342 Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi

343 Samsun Üniversite Samsun T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

344 Samsun MSB Samsun Asker Hastanesi

345 Siirt Sağlık Bakanlığı Siirt Devlet Hastanesi

346 SinopSağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi

347 Sivas Sağlık Bakanlığı Sivas Devlet Hastanesi

348 Sivas Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi

349 Sivas Sağlık Bakanlığı Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi

350 Sivas Sağlık Bakanlığı Sivas Suşehri Devlet Hastanesi

351 Sivas Üniversite Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

352 Sivas MSB Sivas Asker Hastanesi

353 Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi

354 Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

355 Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi

356 Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi

357 Şanlıurfa Üniversite Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

358 ŞırnakSağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi

359 Tekirdağ Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi

360 Tekirdağ Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi

361 Tekirdağ Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi

362 Tekirdağ MSB Çorlu Asker Hastanesi

363 Tokat Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi

364 Tokat Sağlık Bakanlığı Tokat Turhal Devlet Hastanesi

365 Tokat Sağlık Bakanlığı Tokat Erbaa Devlet Hastanesi

366 Tokat Üniversite Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

367 Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

368 Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Fatih Devlet Hastanesi

369 Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi

370 Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Of Devlet Hastanesi

371 Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi

372 Trabzon Üniversite Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

373 Tunceli Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi

374 Uşak Sağlık Bakanlığı Uşak Devlet Hastanesi

375 Van Sağlık Bakanlığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

376 Van Sağlık Bakanlığı Van İpekyolu Kadım Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

377 Van Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

378 Van MSB Van Asker Hastanesi

379 Yalova Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi

380 Yozgat Sağlık Bakanlığı Yozgat Devlet Hastanesi

381 Yozgat Sağlık Bakanlığı Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi

382 Zonguldak Sağlık Bakanlığı Atatürk Devlet Hastanesi

383 Zonguldak Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi

384 Zonguldak Sağlık Bakanlığı Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi

385 Zonguldak Üniversite Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi