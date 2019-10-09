Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?
Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?09 Ekim 2019 Çarşamba 10:56
Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?
Engelli sağlık raporu veren hastaneler nasıl belirlenir?
Söz konusu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Engelli sağlık raporu veren hastanelerin zaruri tüm malzeme ve materyallere sahip olması gerekiyor. Kriterler belirlenirken hastanın A'dan Z'ye tüm sağlık kontrollerinin yapılabileceği ortamın mevcut olmasına dikkat ediliyor.
Randevu nasıl alınır?
Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler randevu ile hizmet veriyor. Bunun için ALO 186'dan randevu almak gerekiyor. Ancak aldığınız randevunun kurul gününe denk gelmesi önemli. Şayet muayeneler gerçekleştikten sonra kurul gününe uzun bir zaman varsa; yeniden hastaneye gitmeniz gerekecektir. Hastanelerde haftada iki kez kurul toplanmaktadır. Gideceğiniz hastanede kurul toplantısının hangi günlerde gerçekleşeceğini söz konusu hastaneyi arayarak öğrenebilirsiniz.
Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?
İşte, Türkiye genelinde engelli sağlık raporu veren hastaneler:
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HAKEM HASTANE LİSTESİ
1 AdanaAdana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2 Adıyaman T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
4 Ankara Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5 Ankara Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
6 Ankara Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
7 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
8 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
9 Antalya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
10 AydınAydın Devlet Hastanesi
11 Balıkesir Balıkesir Devlet Hastanesi
12 BingölBingöl Devlet Hastanesi
13 Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
14 BursaŞevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
15 BursaBursa Devlet Hastanesi
16 Çanakkale Çanakkale Devlet Hastanesi
17 Çankırı Çankırı Devlet Hastanesi
18 Denizli Denizli Devlet Hastanesi
19 Diyarbakır Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
20 ElazığElazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
21 Erzurum Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
22 Eskişehir Eskişehir Devlet Hastanesi
23 Gaziantep Dr. Ersin ARSLAN Devlet Hastanesi
24 İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
25 İstanbul İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
26 İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
27 İstanbul İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
28 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
29 İstanbul İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
30 İstanbul İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
31 İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
32 İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
33 İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
34 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
35 İzmir İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
36 İzmir İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
37 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
38 Kayseri Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
39 KonyaKonya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
40 Mersin Mersin Devlet Hastanesi
41 Rize T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
42 Sakarya T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
43 Samsun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
44 Sivas Sivas Numune Hastanesi
45 Şanlıurfa Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
46 Trabzon Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
47 Van Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
48 Zonguldak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI
1 AdanaSağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi
2 AdanaSağlık Bakanlığı Adana Devlet Hastanesi
3 AdanaSağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4 AdanaSağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi
5 AdanaSağlık Bakanlığı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi
6 AdanaÜniversite Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
7 AdanaÜniversite Başkent Üniversitesi Dr.Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi
8 AdanaMSB Adana Asker Hastanesi
9 Adıyaman Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
10 Adıyaman Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Devlet Hastanesi
11 Adıyaman Sağlık Bakanlığı Kahta Devlet Hastanesi
12 Adıyaman Sağlık Bakanlığı Besni Devlet Hastanesi
13 Afyonkarahisar Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
14 Afyonkarahisar Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi
15 Afyonkarahisar Üniversite Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
16 Ağrı Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet Hastanesi
17 Ağrı Sağlık Bakanlığı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet hastanesi
18 Ağrı Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi
19 Ağrı MSB Ağrı Asker Hastanesi
20 Aksaray Sağlık Bakanlığı Aksaray Devlet Hastanesi
21 Amasya Sağlık Bakanlığı Amasya T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
22 Amasya Sağlık Bakanlığı Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
23 Amasya MSB Merzifon Asker Hastanesi
24 Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
25 Ankara Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
26 Ankara Sağlık Bakanlığı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
27 Ankara Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
28 Ankara Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
29 Ankara Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
30 Ankara Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
31 Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
32 Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
33 Ankara Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi
34 Ankara Sağlık Bakanlığı Ulus Devlet Hastanesi
35 Ankara Sağlık Bakanlığı Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
36 Ankara Sağlık Bakanlığı Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi
37 Ankara Sağlık Bakanlığı Etimesgut Prof. Dr. Celal Ertuğ Devlet Hastanesi
38 Ankara Sağlık Bakanlığı Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi
39 Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
40 Ankara Sağlık Bakanlığı Beypazarı Devlet hastanesi
41 Ankara Sağlık Bakanlığı Yenimahalle Devlet Hastanesi
42 Ankara Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi
43 Ankara Sağlık Bakanlığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi
44 Ankara Üniversite Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina ve Dikimevi Hastanesi
45 Ankara Üniversite Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
46 Ankara Üniversite Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
47 Ankara Üniversite Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
48 Ankara Üniversite Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
49 Ankara Üniversite Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
50 Ankara Üniversite Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
51 Ankara MSB Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Eğitim Hastanesi
52 Ankara MSB Ankara Asker Hastanesi
53 Ankara MSB Etimesgut Asker Hastanesi
54 Ankara MSB Beytepe Asker Hastanesi
55 Antalya Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
56 Antalya Sağlık Bakanlığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
57 Antalya Sağlık Bakanlığı Finike Devlet Hastanesi
58 Antalya Sağlık Bakanlığı Alanya Devlet Hastanesi
59 Antalya Sağlık Bakanlığı Kemer Devlet Hastanesi
60 Antalya Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi
61 Antalya Sağlık Bakanlığı Korkuteli Devlet Hastanesi
62 Antalya Sağlık Bakanlığı Kumluca Devlet Hastanesi
63 Antalya Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi
64 Antalya Üniversite Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi
65 Antalya Üniversite Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
66 Ardahan Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi
67 Ardahan MSB Ardahan Asker Hastanesi
68 ArtvinSağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi
69 ArtvinSağlık Bakanlığı Hopa Devlet Hastanesi
70 AydınSağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi
71 AydınSağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi
72 AydınSağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi
73 AydınSağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi
74 AydınSağlık Bakanlığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
75 AydınÜniversite Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
76 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Balıkesir Devlet Hastanesi
77 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Atatürk Devlet Hastanesi
78 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Bandırma Devlet Hastanesi
79 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Burhaniye Devlet Hastanesi
80 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Edremit Devlet Hastanesi
81 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Gönen Devlet Hastanesi
82 Balıkesir Sağlık Bakanlığı Ayvalık Devlet Hastanesi
83 Balıkesir MSB Balıkesir Asker Hastanesi
84 Balıkesir MSB Edremit Asker Hastanesi
85 BartınSağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi
86 Batman Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi
87 Bayburt Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi
88 BilecikSağlık Bakanlığı Bilecik Devlet Hastanesi
89 BilecikSağlık Bakanlığı Bozüyük Devlet Hastanesi
90 BingölSağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi
91 Bitlis Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi
92 Bitlis Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi
93 Bitlis MSB Tatvan Asker Hastanesi
94 Bolu Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
95 Burdur Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi
96 Burdur Sağlık Bakanlığı Bucak Devlet Hastanesi
97 BursaSağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesi
98 BursaSağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi
99 BursaSağlık Bakanlığı Bursa Dörtçelik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
100 BursaSağlık Bakanlığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
101 BursaSağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi
102 BursaSağlık Bakanlığı Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi
103 BursaSağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi
104 BursaSağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi
105 BursaSağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi
106 BursaSağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi
107 BursaSağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
108 BursaSağlık Bakanlığı Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi
109 BursaÜniversite Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
110 BursaMSB Bursa Asker Hastanesi
111 Çanakkale Sağlık Bakanlığı Çanakkale Devlet Hastanesi
112 Çanakkale Sağlık Bakanlığı Biga Devlet Hastanesi
113 Çanakkale Üniversite Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
114 Çanakkale MSB Çanakkale Asker Hastanesi
115 Çanakkale MSB Çanakkale Gelibolu Asker Hastanesi
116 Çankırı Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi
117 Çorum Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi
118 Denizli Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi
119 Denizli Sağlık Bakanlığı Servergazi Devlet Hastanesi
120 Denizli Üniversite Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
121 Denizli MSB Denizli Asker Hastanesi
122 Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
123 Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi
124 Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
125 Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Ergani Devlet Hastanesi
126 Diyarbakır Sağlık Bakanlığı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi
127 Diyarbakır Üniversite Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
128 Diyarbakır MSB Diyarbakır Asker Hastanesi
129 DüzceSağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
130 DüzceÜniversite Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
131 EdirneSağlık Bakanlığı Edirne Devlet Hastanesi
132 EdirneSağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi
133 EdirneSağlık Bakanlığı Uzunköprü Devlet Hastanesi
134 EdirneÜniversite Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
135 ElazığSağlık Bakanlığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
136 ElazığSağlık Bakanlığı Harput Devlet Hastanesi
137 ElazığÜniversite Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
138 ElazığMSB Elazığ Asker Hastanesi
139 Erzincan Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
140 Erzincan Üniversite T.C Sağlık Bakanlığı Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
141 Erzincan MSB Erzincan Asker Hastanesi
142 Erzurum Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
143 Erzurum Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi
144 Erzurum Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi
145 Erzurum Sağlık Bakanlığı Palandöken Devlet Hastanesi
146 Erzurum Üniversite Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
147 Erzurum MSB Erzurum Asker Hastanesi
148 Eskişehir Sağlık Bakanlığı Eskişehir Devlet Hastanesi
149 Eskişehir Sağlık Bakanlığı Yunus Emre Devlet Hastanesi
150 Eskişehir Üniversite Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
151 Eskişehir MSB Eskişehir Asker Hastanesi
152 Gaziantep Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin ARSLAN Devlet Hastanesi
153 Gaziantep Sağlık Bakanlığı 25 Aralık Devlet Hastanesi
154 Gaziantep Sağlık Bakanlığı Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi
155 Gaziantep Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi
156 Gaziantep Üniversite Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi
157 Giresun Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
158 GümüşhaneSağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi
159 GümüşhaneSağlık Bakanlığı Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi
160 Hakkari Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi
161 Hakkari Sağlık Bakanlığı Yüksekova Devlet Hastanesi
162 HataySağlık Bakanlığı Antakya Devlet Hastanesi
163 HataySağlık Bakanlığı Kırıkhan Devlet Hastanesi
164 HataySağlık Bakanlığı İskenderun Devlet Hastanesi
165 HataySağlık Bakanlığı Dörtyol Devlet Hastanesi
166 HatayMSB İskenderun Asker Hastanesi
167 HatayÜniversite Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
168 Iğdır Sağlık Bakanlığı Iğdır Devlet Hastanesi
169 Isparta Sağlık Bakanlığı Gülkent Devlet Hastanesi
170 Isparta Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi
171 Isparta Sağlık Bakanlığı Isparta Devlet Hastanesi
172 Isparta Üniversite Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
173 Isparta MSB Isparta Asker Hastanesi
174 İçel Sağlık Bakanlığı Mersin Devlet Hastanesi
175 İçel Sağlık Bakanlığı Toros Devlet Hastanesi
176 İçel Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi
177 İçel Sağlık Bakanlığı Anamur Devlet Hastanesi
178 İçel Sağlık Bakanlığı Erdemli Devlet Hastanesi
179 İçel Sağlık Bakanlığı Silifke Devlet Hastanesi
180 İçel Üniversite Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
181 İstanbul Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
182 İstanbul Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof . Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
183 İstanbul Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
184 İstanbul Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Devlet Hastanesi
185 İstanbul Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi
186 İstanbul Sağlık Bakanlığı Esenyurt Devlet Hastanesi
187 İstanbul Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
188 İstanbul Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
189 İstanbul Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
190 İstanbul Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
191 İstanbul Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
192 İstanbul Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi
193 İstanbul Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
194 İstanbul Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi
195 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
196 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Silivri Devlet Hastanesi
197 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
198 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
199 İstanbul Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
200 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi
201 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi
202 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi
203 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
204 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul İstinye Devlet Hastanesi
205 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Pendik Devlet Hastanesi
206 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
207 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi
208 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Beyoğlu Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
209 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi
210 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
211 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi
212 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi
213 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Tuzla Devlet hastanesi
214 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi
215 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
216 İstanbul Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultanbeyli Taciler Eğitim Vakfı Devlet Hastanesi
217 İstanbul Üniversite Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi
218 İstanbul Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
219 İstanbul Üniversite İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
220 İstanbul Üniversite İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
221 İstanbul Üniversite Yeditepe Üniversitesi
222 İstanbul Üniversite Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
223 İstanbul MSB Kasımpaşa Asker Hastanesi
224 İstanbul MSB Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı
225 İstanbul MSB Gümüşsuyu Asker Hastanesi
226 İzmir Sağlık Bakanlığı TC Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
227 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
228 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi
229 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
230 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
231 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Urla Devlet Hastanesi
232 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Aliağa Devlet Hastanesi
233 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
234 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi
235 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Bayındır Devlet Hastanesi
236 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi
237 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
238 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
239 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi
240 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve
241 Araştırma Hastanesi
242 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Foça Devlet Hastanesi
243 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Menemen Devlet Hastanesi
244 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi
245 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir Tire Devlet Hastanesi
246 İzmir Sağlık Bakanlığı İzmir M. Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi
247 İzmir Üniversite Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
248 İzmir Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
249 İzmir MSB Güzelyalı Asker Hastanesi
250 İzmir MSB İzmir Asker Hastanesi
251 İzmir Üniversite Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi
252 Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
253 Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi
254 Kahramanmaraş Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi
255 Kahramanmaraş Üniversite Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
256 Karabük Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi
257 Karabük Sağlık Bakanlığı Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi
258 Karaman Sağlık Bakanlığı Karaman Ermenek Hastanesi
259 Karaman Sağlık Bakanlığı Karaman Devlet Hastanesi
260 Kars Sağlık Bakanlığı Kars Harakani Devlet Hastanesi
261 Kars MSB Sarıkamış Asker Hastanesi
262 Kars Üniversite Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
263 Kastamonu Sağlık Bakanlığı Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi
264 Kayseri Sağlık Bakanlığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
265 Kayseri Sağlık Bakanlığı Kayseri Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi
266 Kayseri Üniversite Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
267 Kayseri MSB Kayseri Asker Hastanesi
268 Kırıkkale Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
269 Kırıkkale Üniversite Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi
270 Kırklareli Sağlık Bakanlığı Kırklareli Devlet Hastanesi
271 Kırklareli Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi
272 Kırşehir Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
273 Kilis Sağlık Bakanlığı Kilis Devlet Hastanesi
274 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi
275 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi
276 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi
277 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi
278 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
279 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi
280 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi
281 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi
282 Kocaeli Sağlık Bakanlığı Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
283 Kocaeli Üniversite Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
284 Kocaeli MSB Gölcük Asker Hastanesi
285 Kocaeli MSB Derince Asker Hastanesi
286 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi
287 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Akşehir Hastanesi
288 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Hastanesi
289 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Beyşehir Hastanesi
290 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
291 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Ereğli Devlet Hastanesi
292 KonyaSağlık Bakanlığı Konya Seydişehir Hastanesi
293 KonyaÜniversite Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
294 KonyaÜniversite Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi
295 KonyaMSB Konya Asker Hastanesi
296 KonyaÜniversite Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi
297 Kütahya Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
298 Kütahya Sağlık Bakanlığı Kütahya Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
299 Kütahya MSB Kütahya Asker Hastanesi
300 Malatya Sağlık Bakanlığı Malatya Devlet Hastanesi
301 Malatya Sağlık Bakanlığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
302 Malatya Üniversite İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
303 Malatya MSB Malatya Asker Hastanesi
304 Manisa Sağlık Bakanlığı Manisa Devlet Hastanesi
305 Manisa Sağlık Bakanlığı Merkezefendi Devlet Hastanesi
306 Manisa Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi
307 Manisa Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi
308 Manisa Sağlık Bakanlığı Akhisar Devlet Hastanesi
309 Manisa Sağlık Bakanlığı Saruhanlı Devlet Hastanesi
310 Manisa Sağlık Bakanlığı Turgutlu Devlet Hastanesi
311 Manisa Üniversite Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
312 Manisa MSB Manisa Asker Hastanesi
313 Mardin Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi
314 Mardin Sağlık Bakanlığı Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi
315 Mardin Sağlık Bakanlığı Mardin Midyat Devlet Hastanesi
316 Mardin Sağlık Bakanlığı Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi
317 MuğlaSağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
318 MuğlaSağlık Bakanlığı Muğla Fethiye Devlet Hastanesi
319 MuğlaSağlık Bakanlığı Muğla Bodrum Devlet Hastanesi
320 MuğlaSağlık Bakanlığı Muğla Marmaris Devlet Hastanesi
321 MuğlaSağlık Bakanlığı Muğla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi
322 MuğlaMSB Aksaz Asker Hastanesi
323 Muş Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi
324 Muş Sağlık Bakanlığı Muş Bulanık Devlet Hastanesi
325 Nevşehir Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi
326 NiğdeSağlık Bakanlığı Niğde Devlet Hastanesi
327 Ordu Sağlık Bakanlığı Ordu Devlet Hastanesi
328 Ordu Sağlık Bakanlığı Ordu Ünye Devlet Hastanesi
329 Ordu Sağlık Bakanlığı Ordu Fatsa Devlet Hastanesi
330 Ordu Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
331 Osmaniye Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi
332 Osmaniye Sağlık Bakanlığı Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi
333 Osmaniye Sağlık Bakanlığı Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi
334 Rize Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
335 Rize Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi
336 Sakarya Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
337 Sakarya Sağlık Bakanlığı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi
338 Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi
339 Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Bafra Devlet Hastanesi
340 Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi
341 Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
342 Samsun Sağlık Bakanlığı Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi
343 Samsun Üniversite Samsun T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
344 Samsun MSB Samsun Asker Hastanesi
345 Siirt Sağlık Bakanlığı Siirt Devlet Hastanesi
346 SinopSağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
347 Sivas Sağlık Bakanlığı Sivas Devlet Hastanesi
348 Sivas Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi
349 Sivas Sağlık Bakanlığı Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi
350 Sivas Sağlık Bakanlığı Sivas Suşehri Devlet Hastanesi
351 Sivas Üniversite Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
352 Sivas MSB Sivas Asker Hastanesi
353 Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi
354 Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
355 Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi
356 Şanlıurfa Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi
357 Şanlıurfa Üniversite Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
358 ŞırnakSağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi
359 Tekirdağ Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi
360 Tekirdağ Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi
361 Tekirdağ Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi
362 Tekirdağ MSB Çorlu Asker Hastanesi
363 Tokat Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi
364 Tokat Sağlık Bakanlığı Tokat Turhal Devlet Hastanesi
365 Tokat Sağlık Bakanlığı Tokat Erbaa Devlet Hastanesi
366 Tokat Üniversite Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
367 Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
368 Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Fatih Devlet Hastanesi
369 Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi
370 Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Of Devlet Hastanesi
371 Trabzon Sağlık Bakanlığı Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi
372 Trabzon Üniversite Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
373 Tunceli Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi
374 Uşak Sağlık Bakanlığı Uşak Devlet Hastanesi
375 Van Sağlık Bakanlığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
376 Van Sağlık Bakanlığı Van İpekyolu Kadım Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
377 Van Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
378 Van MSB Van Asker Hastanesi
379 Yalova Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi
380 Yozgat Sağlık Bakanlığı Yozgat Devlet Hastanesi
381 Yozgat Sağlık Bakanlığı Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi
382 Zonguldak Sağlık Bakanlığı Atatürk Devlet Hastanesi
383 Zonguldak Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi
384 Zonguldak Sağlık Bakanlığı Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi
385 Zonguldak Üniversite Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
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