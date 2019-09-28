Engelli sağlık kurulu raporu nedir? Engelli sağlık raporu nasıl ve nereden alınır?

Engelli başvuru dilekçesinde bulunacaklar engelli sağlık raporu nasıl alınır? Engelli raporu alma şartları neler? sorusunu sormakta. Engelli vatandaşların kendilerine sağlanan haklardan yararlanabilmesi için engelli raporu almak gerekmektedir. Peki Engelli sağlık kurulu raporu nedir? Engelli sağlık raporu nereden alınır? Engelli raporu alma şartları neler? Engelli sağlık kurulu raporunda raporun geçerlilik süresi nedir?

Engelliler için sağlık kururu raporu nedir nasıl alınır? Engelli sağlık kurulu raporunun üzerinde bulunması gerekenler, engelli sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi, engelli sağlık kurulu raporuna itiraz nasıl gerçekleştirilebilir? Engelli sağlık kurulu raporunun üzerinde bulunması gerekenler nelerdir? Engelli sağlık kurulu raporu Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneden yüzde 40 ve üstü engelli oranı bulunan rapora engelli raporu denilmekte. Engelli sağlık kurulu belgesinin üzerinde engelli vatandaşın adı ve soyadı, 15 yaşından itibaren fotoğraf, engelli ibaresi, engel derecesi, engel grubu, alanında uzman doktorların alanında uzman doktorların imzasının bulunması gerekmektedir. Engelli sağlık kurulu raporunda raporun geçerlilik süresi nedir? Engelli sağlık raporu sürekli ya da geçici bir süre için verilebilmekte. Şayet hastalığın tedavisi uzun sürecek bir hastalıksa veya tedavisi mümkün değilse sürekli olarak, engellinin iyileşme umudu varsa veya kontrol gerekiyorsa belirli süreli olarak engelli raporu düzenlenir. Bu süre genel olarak iki sene için düzenlenmekte. İki sene sonra yeniden tam teşekküllü bir hastaneden kontrol yapılması gerekmektedir. Üç kez kontrol olunmasına rağmen hastalık devam ediyorsa bu hastalığın süreli değil süresiz olduğunu göstermekte bundan dolayıdır ki engelli raporu süreliden süresize çevrilir.