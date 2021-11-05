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Eğitim Engelli öğretmen ataması ön başvuru ne zaman?
Eğitim

Engelli öğretmen ataması ön başvuru ne zaman?

Engelli öğretmen atama tarihi | Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen ataması gerçekleştirileceğini açıkladı. Atamalar için başvuru yapmak isteyenler ise "Engelli öğretmen ataması başvuruların nereden nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri

Yeniakit Publisher
2021-11-05 23:27:00 -
Engelli öğretmen ataması ön başvuru ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen ataması gerçekleşeceğini açıkladı. Başvuru yapmak isteyenler ise detayları araştırmaya başladı. Peki, engelli öğretmen atamı ön başvurusu ne zaman?

Engelli öğretmen ataması ön başvuru ne zaman?

Uzun zamandır beklenen 750 engelli öğretmen atamasına ilişkin detaylar açıklandı.  Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak.

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Ön başvurular 8-12 Kasım'da alınacak.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.

Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Atamalar, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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