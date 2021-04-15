Engelli hibe desteği başvurusu ne zaman bitecek?

Bakan Selçuk, 65 bin lira tutarındaki Engelli Hibe Desteği başvurularının yarın sona ereceğini açıkladı.

Engelli hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Bakan Selçuk, söz konusu proje başvurularının 11 Mart tarihi itibarıyla e-Devlet üzerinden yapıldığını hatırlattı. Elektronik başvuru sistemi sayesinde engellilere kolaylık sağladıklarını belirten Bakan Selçuk, ülkemizin neresinde bulunursa bulunsun engelli vatandaşların son güne kadar proje başvurularını e-Devlet üzerinden yapabildiğini açıkladı.

Proje kapsamında daha fazla engelli vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini belirten Bakan Selçuk, "Engelli Hibe Desteğimizde yeni bir dönemi başlattık. Geçmişte elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği proje başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz.

Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Biliyoruz ki hayaller engelsizdir" açıklamalarında bulundu.

Engelli hibe desteği başvurusu için TIKLAYIN