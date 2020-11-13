  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Engelli Hakları ve Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Derneğinden AA'ya ziyaret
Aktüel

Engelli Hakları ve Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Derneğinden AA'ya ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:23:16 -
Engelli Hakları ve Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Derneğinden AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Engelli Hakları ve Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Derneği Başkan Yardımcısı Nurben Kendirli, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Kendirli, işitme engellilerin haber okumada yaşadıkları sıkıntıları aktardı.

Türk işaret dili tercümanlığı da yaptığını belirten Kendirli, işaret dilinin gramerinin farklı olması nedeniyle işitme engellilerin okuduklarını rahat anlayamadıklarını söyledi. Yazılı ifadelerin işitme engellilerde karşılık bulamayabildiğini dile getiren Kendirli, bu nedenle haberlerin işaret diliyle anlatılması gerektiğini kaydetti.

Bazı televizyon kanallarında haber bültenlerinde kullanılan işaret dili görselinin kelime kelime anlatım nedeniyle yetersiz kalabildiğini vurgulayan Kendirli, işitme engellilerin kelimelerin yan anlamını bilmedikleri için okudukları haberleri anlamakta da zorlandığını ifade etti.

Metin Mutanoğlu da engelliler için bir çalışma başlattıklarını, bu kapsamda ilk olarak görme engellilere yönelik haberlerde sesli betimleme projesini hayata geçirdiklerini anlattı. Bu proje için çalışmaya başladıklarında engellilerin gözü kulağı olmayı hedeflediklerini belirten Mutanoğlu, "Bu konuyu da ciddiyetle takip edeceğimizden emin olun. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak, engellilerin faydasına yönelik bir çalışma olarak görüyorum. Çünkü bu ülkenin engelli vatandaşları asli vatandaşlarıdır ve her türlü hizmete de layıktır. Onlara hizmet edebilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Mutanoğlu, daha sonra konuklarına AA'nın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Kendirli'ye, engellilere yönelik projelerde görev alan yönetmen Suat Emuce de eşlik etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat
Dünya

Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat

Rusya'dan Karabağ'a kargo uçaklarıyla helikopter ve insansız hava araçları sevk edildi.
Koronavirüste kritik uyarı: Bu kokuyu alan korksun!
Korona Virüs

Koronavirüste kritik uyarı: Bu kokuyu alan korksun!

Tüm dünyada ikinci yükseliş dönemini yaşayan koronavirüs ile mücadelede hem tedaviye ilişkin yeni buluşlar hem de hastalığın bulaşma yönteml..
TV tarihine geçecek şok görüntü! NTV canlı yayınında meydana geldi
Medya

TV tarihine geçecek şok görüntü! NTV canlı yayınında meydana geldi

NTV canlı yayınında spikerin koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağıyla ilgili detayları anlattığı sırada ekrana getirilen..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay